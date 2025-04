2-0: El Talavera asegura el 'play off', pero tiene difícil ser segundo Ganó con goles de José Cambra y Rubén Solano al Navalcarnero

Pues el CF Talavera ya es el equipo de 'play off'. Lo certifico este domingo en 'El Prado', donde venció por 2-0 al CDA Navalcarnero con goles de José Cambra y Rubén Solano, ambos en la primera mitad. Se trataba de un partido clave, ya que los madrileños llegaban a Talavera tras haber tumbado al líder, el Deportivo Guadalajara, y también se están jugando el 'play off'. Sin embargo, el 'Tala' no pasó apuros y el gol de Solano, ya en el descuento, fue la puntilla para asegurar los tres puntos.

Los blanquiazules son terceros con 60 puntos, a cuatro del Cacereño y seis por encima del filial del Getafe, con quien jugarán el próximo domingo (12:00, fuera de casa). Si finalizan segundos o terceros al menos tendrán la vuelta en casa en la primera eliminatoria del 'play off'.

Guadalajara, 2-Getafe B, 1

Partido de resaca para el Deportivo Guadalajara tras el ascenso y la merecida fiesta de la semana pasada. Pasillo de los chavales del filial del Getafe, que se está jugando el 'play off' y que antes del minuto 10 se puso por delante en el marcador gracias a un gol de Rafa Diz. Un escenario novedoso en el 'Escartín', donde el Dépor acumulaba 14 victorias y un empate en 15 encuentros, con 32 goles a favor y sólo uno en contra. Tocaba, pues, remontar, y eso hicieron los morados. Aunque habría que esperar a la segunda mitad. Antes, todavía en el primer acto, se le anuló un gol a David Amigo por fuera de juego.

El caso es que ya en el minuto 55 llegó el empate en un remate de Cañizo que generó un rebote y que cazó Unax. Y 20 minutos más tarde, Christian, que había entrado desde el banquillo, hizo el definitivo 2-1. Al final, el presidente de la Federación de Fútbol de Castilla-La Mancha, Pablo Burillo, entregó al capitán del Dépor, Ablanque, la copa de campeón de este grupo V de Segunda RFEF. El próximo domingo, a las 12:00, visita al CD Móstoles.

Unión Adarve, 0-Balompédica Conquense, 0

La Balompédica Conquense logró un valioso punto en su visita al barrio madrileño del Pilar al empatar sin goles con el Unión Adarve. A los locales, con muchas urgencias en la clasificación, les anularon dos goles (uno por parte) por fuera de juego. Además, Raúl Bernabéu, el meta de la Balompédica, fue el mejor de los suyos con varias intervenciones de mérito. Los de Cuenca tienen cinco puntos de margen con el 'play out' y el próximo domingo, a las 12:00, reciben en 'La Fuensanta' al Real Madrid C, precisamente el equipo que ocupa esa posición.

Sanse, 2-Illescas, 2

El CD Illescas, ya descendido, se trajo un empate amargo de 'Matapiñonera', ya que el UD Sanse empató de penalti en el descuento. Los sagreños se adelantaron dos veces en el marcador. Primero por medio de David López, antes del descanso, y luego Carlos Martín hizo el momentáneo 1-2 en el minuto 77. Mientras, Ariel marcó los dos goles de los madrileños. El domingo, a las 12:00, el Illescas recibirá al Unión Adarve.