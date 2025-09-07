1-1: El Talavera arranca un buen empate ante el filial del Athletic Club

El CF Talavera sacó un sabroso empate a un gol en su estreno de campeonato ante su afición y lo hizo tras la disputa de un partido muy emocionante ante el potente filial del Athletic Club. Después de la derrota por 2-1 en El Ferrol de la semana pasada, el Talavera inauguró este domingo a su casillero de puntos en una competición de mucho nivel.

Llegado al minuto 23 de partido hubo un aparente derribo peligroso de Gamen sobre Di Renzo en el borde del área que el árbitro sancionó con tarjeta roja directa al portero visitante. La posterior revisión del VAR anuló la expulsión de Gamen y la jugada fue sancionada como falta anterior del propio Di Renzo.

Siguió el acoso local y un genial regate de Valen sobre Ebro en el minuto 39 en la banda izquierda provocó un derribo al futbolista de Parrillas que el árbitro sancionó con penalti, castigo luego confirmado por el VAR. Desde los once metros no falló el argentino Di Renzo para ubicar el 1-0 en el marcador. Sin embargo, y ya en la última jugada del primer tiempo, hubo un barullo grande en el área blanquiazul con remate final de Irurita con la izquierda para establecer el empate a uno que luego sería el resultado definitivo.

En la recta final del encuentro hubo dos ocasiones muy claras abel martínez

Tras la reanudación, el dominio del juego fue repartido, aunque los bilbaínos parecían con mejor tono físico. En la recta final del encuentro hubo dos ocasiones muy claras, una por cada equipo, para haber decantado la victoria para sus colores. De esta manera, Jaime González evitó el segundo gol de los cachorros en una mano a mano claro con Endika Buján, mientras que por parte de la escuadra cerámica fue Marcos Moreno quien tuvo en sus botas el triunfo a cesión de Edu Gallardo. Lamentablemente, el disparo del joven ariete albaceteño se marchó rozando un poste de la portería del conjunto rojiblanco en la que fue la última jugada del encuentro.

Ficha técnica del partido

CF Talavera: Jaime González; Fran Rodríguez (Bilal, m. 60), Álvaro López, Molina, Álex Roig; Valen (Edu Gallardo, m. 71), Pitu Doncel, Isaiah (Capó, m. 60), Luis Sánchez; Marcos Moreno y Di Renzo (Nahuel Arroyo, m. 85).

Athletic Club B: Gamen; Irurita, Monreal, Duñabeitia, Ebro; Eder García (Gaizka, m. 76), Adri Pérez (Peio, m. 57), Lete, Ibón Sánchez; Ibai Sanz (Vizcay, m. 76) y Endika Buján (Izobodo, m. 86)

Árbitro: Figueiredo Comesaña. Comité gallego. Amarilla para los locales Isaiah y Fran Rodríguez. Por parte visitante, a Duñabeitia.

Goles: 1-0, m. 42: Di Renzo, de penalti; 1-1, m. 45+6: Irurita

Incidencias: Partido de la segunda jornada del Grupo I de Primera RFEF disputado en horario matinal en el municipal El Prado ante 3.610 espectadores (cifra oficial).