0-0: Soso empate del CD Toledo con el filial del CD Guadalajara

No hubo goles en el partido entre el filial del Deportivo Guadalajara y el CD Toledo y tampoco hubo grandes opciones de gol. La escuadra verde, que venía con la euforia de su clasificación para la Copa del Rey, completó un encuentro soso frente a un recién ascendido que aún no ha perdido en este inicio de campeonato.

En el once inicial del CD Toledo hubo hasta seis novedades con respecto al que salió en Matapiñonera el pasado miércoles en el partido de la Copa Federación contra el UD Sanse. El choque empezó con dominio alterno y mucho respeto entre ambos. Cumplido el primer cuarto de hora avisó el Toledo con un tiro del onubense Víctor Barroso que salió alto por poco.

Mientras, a la media hora, Meneses lanzó un buen tiro que detuvo con cierta dificultad el meta local Popi. Y ya en la última jugada del primer tiempo, Cayena casi pone el 1-0 en el marcador con un disparo que obligó a Christian Gómez a realizar una acertada intervención.

Tras la reanudación, el Toledo salió fuerte y Barroso pudo anotar el 0-1 en un remate de cabeza que no encontró portería. El equipo morado se recuperó tras este susto y volvió la igualdad. Así se entró en la recta final del encuentro y al llegar al minuto 77 pudo Jaime marcar para el filial alcarreño, pero su disparo se fue al poste. Por su parte, y ya en el último suspiro del partido, la tuvo el egipcio Nader para el Toledo, marchándosele el balón alto por muy poco.

Por otro lado, el CD Toledo anunció que ha llegado ya a los 3.235 abonados.

- Deportivo Guadalajara B: Popi; Nacho Mayo, Gabino, Viti, Verdú; Batán, Cayena (Jaime Rojo, m. 49), Expósito (Podadera, m. 19), Marcos Ríos (Nico Trigueros, m. 77); Aarón (Tallón, m. 77) e Ismael (Román, m. 63).

- CD Toledo: Christian Gómez; De la Rosa (Stevens, m. 46), Brunet, Poveda, Hornero (Luna, m. 46); Neco (Kike Peña, m. 80), Nanclares (Nader, m. 63), Meneses, Narbona; Friaza y Barroso (Willy, m. 63).

Árbitro: Gallego Rodríguez. Delegación de Ciudad Real. Amarilla a los locales Gabino y Román. Por parte del Toledo, a Neco, Gonzalo, Brunet, Narbona y Friaza.

Incidencias: partido de la quinta jornada del grupo XVIII de Tercera RFEF, disputado este sábado por la tarde en el campo municipal Fuente de la Niña ante unos 400 espectadores; de ellos, un centenar largo de seguidores del Toledo en las gradas. Hubo dos pausas para la hidratación.