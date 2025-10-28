Soliss Seguros, patrocinador principal del Club de Atletismo San Ildefonso los próximos tres años

Soliss Seguros será el patrocinador principal del Club de Atletismo San Ildefonso durante los próximos tres años. El acuerdo se ha firmado este martes en la sede de la compañía, con la presencia del consejero institucional de Soliss, Celedonio Morales, y del presidente ... del club, Tomás Sánchez-Escribano, que ha estado acompañado por los atletas Pedro J. Vega y Ariadna Martín.

Con este acuerdo de patrocinio, Soliss reafirma una vez más su compromiso con Toledo y con el deporte toledano así como su papel como la aseguradora de referencia en Castilla-La Mancha comprometida con el impulso del deporte base, la vida activa y la promoción de iniciativas que fortalecen el tejido social y cultural de la región.

El presidente del San Ildefonso destacó la importancia de este acuerdo, que permitirá al club mejorar ostensiblemente la tarea de formar personas y formar atletas desde el respeto, el esfuerzo y la deportividad. Naturalmente, Tomás Sánchez-Escribano tuvo palabras de agradecimiento hacia Soliss Seguros «por su compromiso con el deporte de Castilla-La Mancha en general y con nuestro club en particular. Por eso, a partir de ahora pasaremos a denominarnos Soliss Club Atletismo San Ildefonso».

Gran jornada en el cross de Quintanar

Por otro lado, gran jornada de atletismo el pasado domingo en el clásico Cross Castellabomanchego de Quintanar de la Orden, organizado con gran éxito por el Club Atletismo Manchego y la ADOC.

Buena participación de atletas del San Ildefonso, entre los que destacó una vez más Pedro Vega Ballesteros, octavo clasificado en la categoría absoluta y piedra fundamental para la clasificación del equipo de cara al Campeonato de España por Clubes. Así, al 8º puesto de Pedro (5º puesto en el Regional) se suma el 18º de Jorge Cid, el 32º de César García y el 44º de Sergio Rodríguez; cerraron el equipo Mario Martínez (56º) y Alberto Rodríguez (60º). El 6º puesto por equipos les da plaza directa para el Campeonato de España que se celebrará en Atapuerca (Burgos) el 23 de noviembre.

No lograron su objetivo los componentes del Relevo Mixto, objetivo muy difícil de lograr ya que sólo había dos plazas. Finalmente, Marina Sánchez, Raúl Villalta, Iria Vega y Santiago Quintanero terminaron en una meritoria 6ª posición.

También algunos de los más pequeños del San Ildefonso se sumaron a la fiesta atlética de Quintanar, disfrutando así de un Cross histórico que suponía el inicio de la temporada.