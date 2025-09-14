La solanera Paula Sevilla queda cuarta y pasa a la siguiente semifinal en el Campeonato del Mundo de Atletismo

La solanera Paula Sevilla ha corrido por la calle seis la séptima serie de 400 metros lisos en el XX Campeonato del Mundo de Atletismo, que se está celebrando en Tokio. La atleta castellanomanchega ha logrado pasar a la siguiente eliminatoria, a semifinales, con un tiempo de 50 segundos, 69 centésimas, que mejora los 50 segundos 74 centésimas que tenía, y que era la mejor marca con la que ha acudido a este mundial.

Paula ha quedado cuarta en la serie, con el cuarto mejor tiempo. La atleta ha dicho haberse sentido muy bien y estar muy contenta de pasar a semifinales y hay que esperar de ella lo mejor puesto que está en un excelente estado de forma.

Este sábado, en el relevo mixto de 4x400, España quedó en novena posición, por lo que fue eliminada de este mundial.

Las semifinales de 400 metros lisos se correrán este martes.