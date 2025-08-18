La conquense Anita Luján es la capitana de la selección

La selección española femenina de fútbol sala jugará dos amistosos en Toledo frente a Argentina el 9 y 10 de septiembre Servirán de preparación para el Mundial de Filipinas, el primero de la historia, que se disputa a partir del 21 de noviembre

La selección española femenina de fútbol sala jugará dos amistosos frente a Argentina en el pabellón Javier Lozano de Toledo los días 9 y 10 de septiembre (martes y miércoles). Dichos partidos servirán para preparar el primer Mundial femenino de fútbol sala de la historia, que se disputará en Filipinas a partir del 21 de noviembre. Antes, el 15 de septiembre, se celebrará el sorteo, donde España conocerá a sus rivales.

Como anécdota, los dos primeros partidos de la selección femenina se jugaron en Toledo en 1995, hace 30 años, venciendo España a Australia y Portugal por 7-2 y 9-2, respectivamente.

La federación de fútbol de Castilla-La Mancha, que ha informado de la noticia, añade que estos dos amistosos serán una «oportunidad también para ver en acción a Anita Luján», jugadora conquense del Futsi Atlético Navalcarnero, capitana de la selección y una leyenda del fútbol sala.