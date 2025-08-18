Suscribete a
Castilla y León rechaza pedir al Gobierno el nivel 3 de alerta porque «no supondría más medios, sólo reportar a Marlaska»

La selección española femenina de fútbol sala jugará dos amistosos en Toledo frente a Argentina el 9 y 10 de septiembre

Servirán de preparación para el Mundial de Filipinas, el primero de la historia, que se disputa a partir del 21 de noviembre

La conquense Anita Luján es la capitana de la selección
La conquense Anita Luján es la capitana de la selección RFEF

ABC

Toledo

La selección española femenina de fútbol sala jugará dos amistosos frente a Argentina en el pabellón Javier Lozano de Toledo los días 9 y 10 de septiembre (martes y miércoles). Dichos partidos servirán para preparar el primer Mundial femenino de fútbol sala de la historia, que se disputará en Filipinas a partir del 21 de noviembre. Antes, el 15 de septiembre, se celebrará el sorteo, donde España conocerá a sus rivales.

Como anécdota, los dos primeros partidos de la selección femenina se jugaron en Toledo en 1995, hace 30 años, venciendo España a Australia y Portugal por 7-2 y 9-2, respectivamente.

La federación de fútbol de Castilla-La Mancha, que ha informado de la noticia, añade que estos dos amistosos serán una «oportunidad también para ver en acción a Anita Luján», jugadora conquense del Futsi Atlético Navalcarnero, capitana de la selección y una leyenda del fútbol sala.

