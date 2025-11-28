Suscribete a
ABC Premium

atletismo

La San Silvestre Toledana supera los 4.000 inscritos a un mes de su celebración

la última carrera del año

La prueba del 31 de diciembre prevé rebasar los 5.000 corredores y dedicará su cuadragésimo tercera edición a la memoria de Antonio Ruano Pérez, exconcejal y atleta de Mocejón recientemente fallecido

La San Silvestre toledana en imágenes

La edición de este año volverá a apostar por la interacción con el público y los propios participantes
La edición de este año volverá a apostar por la interacción con el público y los propios participantes h. fraile

Carlos Martín-Fuertes

Toledo

La cuadragésimo tercera edición de la San Silvestre Toledana ha tomado gran impulso a un mes de su celebración y supera ya los 4.000 inscritos sumando todas las categorías. La respuesta de los corredores está siendo incluso más rápida que en años anteriores, ... en una edición que la organización prevé que rebase con holgura los 5.000 participantes el próximo 31 de diciembre.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app