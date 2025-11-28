La San Silvestre Toledana supera los 4.000 inscritos a un mes de su celebración

La cuadragésimo tercera edición de la San Silvestre Toledana ha tomado gran impulso a un mes de su celebración y supera ya los 4.000 inscritos sumando todas las categorías. La respuesta de los corredores está siendo incluso más rápida que en años anteriores, ... en una edición que la organización prevé que rebase con holgura los 5.000 participantes el próximo 31 de diciembre.

El precio de inscripción para adultos, que comenzó en quince euros, se sitúa actualmente en diecisiete y quedará fijado de forma definitiva en veinte a partir del 1 de diciembre, mientras que la inscripción infantil tiene un coste de 5 euros.

La edición de este año será además un homenaje a Antonio Ruano Pérez, exconcejal y atleta de Mocejón recientemente fallecido, figura muy vinculada al atletismo popular de la provincia.

Las categorías inferiores abrirán la jornada a las 16.15 horas, con tres carreras diferenciadas. La primera para deportistas de 10 y 11 años, otra para los de 12 y 13, y una tercera para los jóvenes de 14 y 15 años. A partir de los 16 y hasta los 39 se competirá en categoría absoluta, mientras que los mayores de 40 años integrarán una única categoría de veteranos, tras la reducción decidida por la organización. En ambos casos, los premios alcanzarán hasta el quinto clasificado.

La edición de este año volverá a apostar por la interacción con el público y los propios participantes. Los conocidos atletas María Varo y Pedro Vega serán los encargados de realizar un vídeo especial de la prueba, mientras que se mantendrán los premios para los cinco primeros equipos con mayor número de corredores. También se reconocerán los mejores disfraces, uno de los sellos característicos de la cita.