2-3: La ruleta rusa le da la espalda al Albacete, remontado por el Racing

La ruleta rusa, de momento, le da la espalda a Albacete Balompié. Si hace una semana, en Almería, tenía el partido ganado y le empataron en el minuto 100, este lunes, en el Belmonte, también vencía 2-1 avanzada la segunda parte a otro de los gallitos de Segunda división, el Racing de Santander de Íñigo Vicente y Andrés Martín que lleva varios años llamando a la puerta de Primera. Sin embargo, el búfalo Villalibre hizo un doblete en un santiamén, dejando helada en pleno agosto a la parroquia manchega. Así que de seis puntos posibles, el 'Alba' sólo ha sumado y ya se ve con un carro de goles en contra: siete en dos jornadas. Pese a ello, las sensaciones no son malas.

El Racing empezó muy fuerte, con un remate de Salinas en el minuto dos que sacó con los pies y bajo los palos Diego Mariño en una gran intervención. Posteriormente, en el 12, Jeremy Arévalo y Peio Canales tuvieron dos ocasiones seguidas muy claras. Y lo que suele ocurrir: quien perdona, lo paga. Mediada el primer acto, Fran Gámez culminó con éxito una larga jugada de los locales. Era el 1-0, pero tras una revisión del VAR no subió al marcador por un fuera de juego en el inicio de la acción.

Mientras, la segunda parte fue un tiroteo, un wéstern de John Ford protagonizado por John Wayne. Se adelantó el 'Alba' en el 50, con un cabezazo genial de Agus Medina a centro de Javi Villar. Empató Andrés Martín en el 58 en una jugada a balón parado con un millón de jugadores en el área. Y Morci, en el 64, marcó el 2-1 con un trallazo con el empeine a bote pronto. Poco después, el zurdo maravilla del Albacete estrelló una pelota en la escuadra. Y aquello decantaría el partido porque Villalibre, en el 77 y el 83, obró la remontada del Racing.

- Albacete Balompié: Diego Mariño; Fran Gámez (Lorenzo, m. 62), Jon García, Javi Moreno, Jogo; Riki, Meléndez (Javi Villar, m. 46); Puertas (Lazo, m. 73), Agus Medina, Morci (Valverde, m. 88); y Jefté (Escriche, m. 62).

- Real Racing Club de Santander: Ezkieta; Mantilla, Hernando, Castro, Salinas (Sainz-Maza, m. 88); Martínez (Aldasoro, m. 59), Canales; Andrés Martín, Íñigo Vicente (Mario García, m. 88), Sangalli (Yeray, m. 69); y Jeremy Arévalo (Villalibre, m. 60).

Árbitro: Morilla Turrión. Amarillas al local Escriche. Por parte visitante, a Salinas, Villalibre y Andrés Martín.

Goles: 1-0, m. 50: Agus Medina; 1-1, m. 58: Andrés Martín; 2-1, m. 64: Morci; 2-2, m. 77: Villalibre; 2-3, m. 83: Villalibre.

Incidencias: partido de la segunda jornada de Segunda división, disputado en el estadio Carlos Belmonte ante 11.758 espectadores.