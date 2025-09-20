El relevo español femenino, con la ciudadrealeña Paula Sevilla, hace historia y se mete en la final del 4x100 en el Mundial de Tokio
El cuarteto formado por Esperança Cladera, Jaël Bestué, Paula Sevilla y Maribel Pérez logró el segundo puesto en su serie, solo por detrás de Jamaica, con un tiempo de 42.53 segundos
Las atletas Paula Sevilla y Marta Serrano cumplieron en el Mundial de Tokio
La selección española femenina de 4x100 metros se clasificó este sábado para la final del Mundial de Atletismo de Tokio tras firmar una brillante actuación en semifinales. El equipo, integrado por Esperança Cladera, Jaël Bestué, Paula Sevilla y Maribel Pérez, acabó en segunda posición de su serie con un registro de 42.53 segundos, únicamente superadas por Jamaica.
El relevo español mostró solidez en todos sus cambios y supo remontar en la segunda parte de la prueba. Paula Sevilla asumió el tercer relevo y, junto con la recta final de Maribel Pérez, permitió a España mejorar posiciones y asegurar el pase directo a la final.
La cita definitiva será este domingo, en la última jornada del campeonato, a las 14:05 horas (hora española), donde el cuarteto español buscará un puesto destacado en la clasificación mundial.
La clasificación confirma el buen momento del relevo femenino español, que ha encontrado en esta generación -con Cladera, Bestué, Sevilla y Pérez- una combinación sólida y competitiva.
Esta funcionalidad es sólo para suscriptoresSuscribete