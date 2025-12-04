Suscribete a
copa del rey de fútbol

1-2: El Quintanar del Rey roza la hazaña ante el Elche pero cae en la prórroga

El equipo conquense forzó la prórroga ante un Elche de Primera División con un gol de Eric Iglesias, pero un tanto de Héctor Fort en el minuto 118 decidió la eliminatoria de Copa del Rey en el municipal San Marcos

2-1: El Prado vive una noche mágica con la victoria del Talavera que ahora espera a un Primera

Pese a la derrota, el equipo conquense se marcha de la Copa del Rey con la cabeza alta y la ovación de una afición que supo reconocer el esfuerzo
B. Cervantes

Toledo

El CD Quintanar del Rey estuvo a un paso de escribir una de las grandes historias de la Copa del Rey, pero terminó cayendo en la prórroga frente al Elche CF (1-2) en un Municipal San Marcos que presentó un ambiente de gala, con ... alrededor de dos mil espectadores empujando a su equipo. La ilusión y el esfuerzo de los conquenses no fueron suficientes para derribar a un rival de Primera División que sufrió más de lo esperado y que únicamente pudo sellar su clasificación en los minutos finales del tiempo extra.

