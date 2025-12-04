1-2: El Quintanar del Rey roza la hazaña ante el Elche pero cae en la prórroga

El CD Quintanar del Rey estuvo a un paso de escribir una de las grandes historias de la Copa del Rey, pero terminó cayendo en la prórroga frente al Elche CF (1-2) en un Municipal San Marcos que presentó un ambiente de gala, con ... alrededor de dos mil espectadores empujando a su equipo. La ilusión y el esfuerzo de los conquenses no fueron suficientes para derribar a un rival de Primera División que sufrió más de lo esperado y que únicamente pudo sellar su clasificación en los minutos finales del tiempo extra.

El partido siguió el guion habitual de estos duelos coperos: un Quintanar valiente, ordenado y competitivo, dispuesto a dejarse el alma ante su afición, frente a un Elche que intentó imponer su calidad y experiencia.

Tras una primera mitad equilibrada, el conjunto ilicitano logró abrir el marcador nada más comenzar la segunda parte. En el minuto 48, Ali Houary culminó una jugada trenzada y silenció momentáneamente a la grada al firmar el 0-1.

Pese al golpe, el conjunto local no se descompuso. Al contrario, dio un paso adelante, se estiró en ataque y encontró premio a su insistencia. En el minuto 70, Eric Iglesias aprovechó una acción ofensiva bien elaborada para igualar la eliminatoria con un disparo certero que encendió San Marcos y devolvió de golpe la esperanza. El Quintanar soñaba y el Elche empezaba a mirar el reloj.

El 1-1 llevó el duelo a una prórroga en la que el cansancio se instaló en ambos equipos, aunque los locales seguían sostenidos por la energía de su público. La tanda de penaltis parecía ya inevitable cuando, en el minuto 118, llegó el mazazo definitivo. Héctor Fort cazó un balón suelto en el área y colocó el 1-2 que clasificaba al Elche y dejaba sin recompensa la enorme entrega del Quintanar del Rey.

Pese a la derrota, el equipo conquense se marcha de la Copa del Rey con la cabeza alta y la ovación de una afición que supo reconocer el esfuerzo, la valentía y el casi milagro de llevar al límite a un rival de superior categoría.