1-2: El Quintanar del Rey roza la hazaña ante el Elche pero cae en la prórroga
El equipo conquense forzó la prórroga ante un Elche de Primera División con un gol de Eric Iglesias, pero un tanto de Héctor Fort en el minuto 118 decidió la eliminatoria de Copa del Rey en el municipal San Marcos
El CD Quintanar del Rey estuvo a un paso de escribir una de las grandes historias de la Copa del Rey, pero terminó cayendo en la prórroga frente al Elche CF (1-2) en un Municipal San Marcos que presentó un ambiente de gala, con ... alrededor de dos mil espectadores empujando a su equipo. La ilusión y el esfuerzo de los conquenses no fueron suficientes para derribar a un rival de Primera División que sufrió más de lo esperado y que únicamente pudo sellar su clasificación en los minutos finales del tiempo extra.
El partido siguió el guion habitual de estos duelos coperos: un Quintanar valiente, ordenado y competitivo, dispuesto a dejarse el alma ante su afición, frente a un Elche que intentó imponer su calidad y experiencia.
Tras una primera mitad equilibrada, el conjunto ilicitano logró abrir el marcador nada más comenzar la segunda parte. En el minuto 48, Ali Houary culminó una jugada trenzada y silenció momentáneamente a la grada al firmar el 0-1.
Un gol de Cañizo al borde del descanso encendió el entusiasmo en el Escartín. Pasa a por vez primera a los dieciseisavos de final de la Copa donde se medirá con un primera división
Pese al golpe, el conjunto local no se descompuso. Al contrario, dio un paso adelante, se estiró en ataque y encontró premio a su insistencia. En el minuto 70, Eric Iglesias aprovechó una acción ofensiva bien elaborada para igualar la eliminatoria con un disparo certero que encendió San Marcos y devolvió de golpe la esperanza. El Quintanar soñaba y el Elche empezaba a mirar el reloj.
El 1-1 llevó el duelo a una prórroga en la que el cansancio se instaló en ambos equipos, aunque los locales seguían sostenidos por la energía de su público. La tanda de penaltis parecía ya inevitable cuando, en el minuto 118, llegó el mazazo definitivo. Héctor Fort cazó un balón suelto en el área y colocó el 1-2 que clasificaba al Elche y dejaba sin recompensa la enorme entrega del Quintanar del Rey.
Pese a la derrota, el equipo conquense se marcha de la Copa del Rey con la cabeza alta y la ovación de una afición que supo reconocer el esfuerzo, la valentía y el casi milagro de llevar al límite a un rival de superior categoría.
Esta funcionalidad es sólo para registradosIniciar sesión
Esta funcionalidad es sólo para suscriptoresSuscribete