¡Queremos volver!: Arenga de guerra del nuevo proyecto del CD Toledo Fútbol Sala

El CD Toledo FS se presentó este miércoles por la noche ante sus seguidores en el pabellón municipal Javier Lozano Cid

El CD Toledo FS se presentó este miércoles por la noche ante sus seguidores en el pabellón municipal Javier Lozano Cid de la capital regional y lo hizo al grito de guerra de ¡Queremos volver!, una arenga en clara alusión para que Toledo cuente de nuevo con un equipo de la elite del fútbol sala español tras casi tres décadas de ayuno. Mucho ambiente festivo en el pabellón, con la presencia del Rubén Lozano, concejal de Deportes, y las ediles socialistas Noelia de la Cruz y Ana Abellán además de Jesús Velasco, Chicho etc.

Los actos de esta noche en el Javier Lozano se iniciaron con la disputa de un partido amistoso ante el FS Ciudad de Móstoles, un rival que ha ascendido en la temporada recién acabada a Segunda división.

Como era de esperar, el conjunto mostoleño se ha impuesto por un claro 1-8, aunque el 0-1 tardó en llegar diez minutos. El gol de los denominados del honor para los toledanos, que militan en Preferente, fue obra de Jona ya en la segunda parte del encuentro.

El CD Toledo FS estará a las órdenes de Quique Soto, técnico que llega al Javier Lozano Cid después de un largo y exitoso periplo en el Cobisa.

La plantilla del conjunto toledano está formada por los porteros Dudu, Dani López y Diego, acompañados por los siguientes jugadores de campo: Luis Prados, Dani Púa, Jona, Víctor, David, Pascu, Carlitos, Loren, Parrita, Rafa Baz y Borjita (capitán). En este partido les acompañó el juvenil Alonso. El próximo partido amistoso para el CD Toledo FS será el viernes en Tembleque (20.30 horas).

La velada sirvió también para presentar al equipo femenino del CD Toledo FS ABC

Por otro lado, también se presentó a los casi 200 espectadores presentes en las gradas al equipo femenino del CD Toledo FS, un conjunto que tendrá como entrenador a Álvaro Portales y que cuenta de momento con las siguientes jugadoras: Laura, Candela, María, Clara, Carrobles, Alba, Paola, Ana Madruga y María Ballesteros. El próximo partido amistoso lo tendrán el sábado en la pista del Alcorcón.