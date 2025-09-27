3-1: Primera y sufrida victoria del Toledo ante un buen Marchamalo

Pues llegó ya la primera victoria en el campeonato para el CD Toledo. La escuadra verde se impuso este sábado por 3-1 a un Marchamalo que asustó bastante en la primera mitad de la contienda. Tras paso por vestuarios, el equipo de la capital regional fue ya superior a su rival lo que le condujo al triunfo.

Empezó bien el Toledo ya que se adelantó en el marcador en el minuto cinco como consecuencia de un saque de esquina desde la derecha que produjo un rechace visitante del que se aprovecho Luis Molina para fusilar por alto al meta Alberto.

El Marchamalo tuvo que hacer un cambio en el minuto 12 por lesión de Nico, quién fue sustituido por Giorgi. Precisamente, Giorgi pudo empatar la contienda en el minuto 18 con un tiro desde la frontal que obligó a Christian Gómez a desviar el balón de forma apurada.

Así se llegó al minuto 22 cuando Blessed puso un buen centro hacia atrás que derivó en un fuerte tiro de Giorgi para empatar a uno el partido. Reaccionó el Toledo y al llegar a ja primera media hora de juego, un centro lateral de Meneses lo re remato de cabeza Luis Molina, pero Alberto envió el balón a saque de esquina de forma apurada. A continuación, Molina y Luna pudieron adelantar a los toledanos, pero sus remates salieron desviados por poco. Y ya en la última jugada del primer tiempo, susto para la parroquia local. Christian Gómez rechazó un remate de Giorgi y el balón iba a la red cuando Nader lo sacó desde la línea de gol.

Tras la reanudación, dominio alterno. Así se llegó a la hora de juego cuando una falta en el lateral del área lanzada por Gonzalo la remato Nanclares sin parar para ubicar el 2-1 en el marcador. De aquí a la final de la batalla, dominio del Toledo hasta llegar al 3-1 en el minuto 78 como consecuencia de una buena triangulación ofensiva iniciada por Stevens que culminó Luis Molina en boca de gol. La posición del ariete local era dudosa. Y ya en el minuto 85 la tuvo Friaza para el 4-1, pero no supo superar en un claro mano a mano al meta visitante. El próximo partido para el CD Toledo será el del este miércoles, día 1 de octubre, ante la UD Sanse, un encuentro valedero para la última eliminatoria previa a la Copa del Rey 2025-2026 y que tendrá como escenario el estadio Matapiñonera (20.00 horas, por CMM Play) de San Sebastián de los Reyes.

El resto de marcadores de los partidos de Tercera RFEF diputados este sábado fueron los siguientes: Manchego de Ciudad Real, 2-CD Pedroñeras, 1; CD Villacañas, 0-AD San Clemente, 1; y CD Illescas, 0-Calvo Sotelo de Puertollano, 0. En otro orden de cosas, el CD Yuncos jugó en esta tarde de sábado en el campo del equipo extremeño del Campanario CF la ida de la final de Preferente que da derecho a disputar la primera eliminatoria de la Copa de Rey 2025-2026 ante un Primera división. El resultado fue de 0-0. El encuentro de vuelta se disputará el próximo sábado en Yuncos.

Ficha del encuentro

CD Toledo: Christian Gómez; Stevens, Brunet, Nader, Luna; Neco, Narbona, Meneses (Bala, m. 69), Gonzalo (Hornero, m. 75); Willy y Molina (Kike Peña, m. 80)

CD Marchamalo: Alberto; Sergio (Berenguer, m.83), Kupen, Ballesteros, Prince (Alex López, m.83); Yélamos (Víctor, m. 68), Miguel, Manu Navarro, Braun; Blessed (Aitor Rubio, m.83) y Nico (gIORGI, M. 13)

Árbitro: Martínez Iniesta. Delegación de Albacete. Amarilla para el local Narbona. Por parte visitante a Giorgi, Aitor Rubio y Braun. En la segunda parte el árbitro autorizó al Marchamalo a jugar con doce jugadores, lo que es claramente antirreglamentario.

Goles: 1-0, m, 5: Luis Molina; 1-1, m. 22: Giorgi; 2.1, m. 60: Nanclares; 3-1, m. 78: Luis Molina

Incidencias: Partido de la cuarta jornada del Grupo XVIII de Tercera RFEF disputado este sábado por la tarde en el Salto del Caballo ante unos dos mil espectadores. Antes del inicio del partido la peña Komandos Verdes le hicieron sobre el césped un sencillo y emotivo homenaje Kupen y Miguel Falcón.