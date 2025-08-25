Primer entrenamiento del CB Toledo Basket, con la Copa de España en el punto de mira Debuta el 13 de septiembre visitando al CB Getafe y ya en octubre será el turno de la Segunda FEB. La plantilla está compuesta por once jugadores y ya está cerrada

El Club Baloncesto Toledo Basket se vistió este lunes por la tarde de corto en el pabellón Javier Lozano en lo que fue el primer entrenamiento de un nuevo club que arranca en Segunda FEB, tercera categoría nacional, y que parte con la ambición, así lo ha declarado recientemente su presidente, Víctor del Río, de «estar en Liga ACB en tres o cuatro años». Palabras mayores. Veremos.

De momento, lo que hay es un grupo de once jugadores -y ya no habrá más fichajes, confirmaron desde el club- al que se han sumado tres más desde el CEI Toledo para completar la preparación. Los once jugadores del CB Toledo Basket son: Sergio Mendiola (pívot), el estaounidense Josiah Johnson (escolta), Víctor Moreno (escolta), el serbio Vuk Stevanic (pívot), Luis García (base), Fernando Sierra (escolta-alero), Jorge Lafuente (alero), Miguel Serrano (alero), Iñaki Álvarez (base), el portugués Tiago Dias (base) y Gerard Villarejo (ala-pívot). Están dirigidos por Sergio Vicente Beleña, que ha entrenado en la cantera del Real Madrid, a La Roda y al Azuqueca y también en Suecia y Noruega. El segundo entrenador es el lituano Justinas Spokas.

La primera sesión duró una hora y a ella asistieron unas 50 personas, además del concejal de Deportes, Rubén Lozano. Beleña expresó sus ganas de que los toledanos se enganchen rápido al baloncesto y el pabellón se llene todos los partidos. Asimismo, adelantó que jugarán un amistoso en Madrid y enseguida llegará la competición.

El debut en la Copa de España será el sábado 13 de septiembre en la pista del CB Getafe y después, el día 20, el CB Toledo visitará Cáceres y el 27 recibirá en casa al Spanish Basketball Academy de Alcorcón. Mientras, el primer fin de semana de octubre se estrenarán en la Conferencia Oeste de Segunda FEB: será en la cancha del UEMC Real Valladolid.