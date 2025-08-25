Premios Quijote y Sancho de la federación de fútbol de Castilla-La Mancha al CD Chiloeches y Gus Pérez Este jueves, en el Museo Paleontológico de Cuenca, se celebra la gala del XXVIII Día Institucional

Una temporada más, como preámbulo al comienzo de la temporada, la federación de fútbol de Castilla-La Mancha celebra su XXVIII Día Institucional. En ella se reconocerá a los equipos campeones, al colectivo arbitral y al de entrenadores, así como menciones especiales o los premios Quijote y Sancho que esta vez recaen en el CD Chiloeches, equipo femenino de fútbol sala que ha ascendido a Primera división, y Gus Pérez, de Lillo, portero del Servigroup Peñíscola que con 45 años se ha estrenado con la selección española de fútbol sala. La cita es este jueves, a las 19:00 horas, en el Museo Paleontológico de Cuenca.