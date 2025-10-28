Las peticiones del Sevilla al CD Toledo: fruta troceada, un vestuario para el cuerpo técnico y diez entradas para cada futbolista

El Sevilla FC, equipo de Primera división, con un presupuesto anual de 120 millones de euros, hizo una serie de peticiones al CD Toledo, de Tercera RFEF, de cara al partido que ambos disputan este martes en el Salto del Caballo en la primera ... eliminatoria de la Copa del Rey.

La lista incluyó:

-Café, té e infusiones

- Agua mineral de marca

- Bebidas isotérmicas

- 40 kilos de hielo

- Fruta variada y troceada

- Camillas

- Acceso para 75 personas que trabajan para el club, incluidos servicios de seguridad, chóferes de autobús y coches de directivos, área de comunicación, cuerpo técnico o servicio médico.

- Diez entradas para cada futbolista (se le concedieron algunas, pero no todas las solicitadas).

- Un vestuario individual para el cuerpo técnico (fue imposible porque el CD Toledo no dispone de ese espacio).