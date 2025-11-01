0-2: Peligroso paso atrás de un Deportivo Guadalajara sin suerte ante un rocoso Mérida

El Deportivo Guadalajara está con la flecha hacia abajo como quedó demostrado este sábado por la tarde en el Pedro Escartín ante la AD Mérida y con la presencia de 2.345 espectadores en las gradas. La escuadra morada cayó derrotada por 0-2 por ... el conjunto emeritense tras la disputa de un encuentro en el que todo le salió mal a los alcarreños. Era un choque valedero para la jornada 12 del Grupo I de la Primera RFEF tras el cual los morados se quedan anclados a un solo punto de los puestos de descenso, todo ello en vísperas de recibir el próximo domingo en el Escartín al Lugo.

El partido tuvo un comienzo ofensivo por parte del 'Depor' y de esta manera, en el minuto siete hubo un centro de Dani Gallardo que Neskes remató de cabeza llevando el balón a un poste. Pero, para más 'inri', en la jugada siguiente llegó un centro lateral del equipo visitante que Jorge Casado peinó hacia atrás en su intento de despeje llevando el balón a su propia red. Era el 0-1.

En el minuto 22 pudo llegar el empate, pero un duro disparo de Dani Gallardo se topó con una gran parada del portero del Mérida. Llegado el encuentro a la primera media hora de juego, Álvaro García logró el 0-2 a la salida de un saque de esquina y tras un barullo. Y en la última jugada de la primera mitad fue expulsado con roja directa el visitante David Lancho por agresión a Dani Gallardo.

Tras paso por vestuarios, lo intentó el Deportivo para meterse en el partido con varios ataques peligrosos, pero, entre la buena actuación del meta visitante y su defensa, y el escaso acierto en los remates de los alcarreños, el partido finalizó con el ya citado 0-2. Eso sí, en el minuto 88 hubo un gol logrado por el morado Cera que fue anulado por un ajustado fuera de juego dictado por el VAR de esta Primera RFEF.