Suscribete a
ABC Premium

primera rfef

0-2: Peligroso paso atrás de un Deportivo Guadalajara sin suerte ante un rocoso Mérida

La escuadra morada cae en el Pedro Escartín y se queda a un punto del descenso tras un partido marcado por la falta de acierto y un gol en propia puerta

Continuidad en el Dépor Guadalajara tras un año histórico

Los morados lo intentaron pero, entre la buena actuación del meta visitante y su defensa, y el escaso acierto en los remates de los alcarreños, el partido finalizó con derrota
Los morados lo intentaron pero, entre la buena actuación del meta visitante y su defensa, y el escaso acierto en los remates de los alcarreños, el partido finalizó con derrota cd guadalajara

B. Cervantes

Toledo

El Deportivo Guadalajara está con la flecha hacia abajo como quedó demostrado este sábado por la tarde en el Pedro Escartín ante la AD Mérida y con la presencia de 2.345 espectadores en las gradas. La escuadra morada cayó derrotada por 0-2 por ... el conjunto emeritense tras la disputa de un encuentro en el que todo le salió mal a los alcarreños. Era un choque valedero para la jornada 12 del Grupo I de la Primera RFEF tras el cual los morados se quedan anclados a un solo punto de los puestos de descenso, todo ello en vísperas de recibir el próximo domingo en el Escartín al Lugo.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app