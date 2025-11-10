Suscribete a
Pedro Javier Vega y Cristina Giurcanu ganan la XXXVIII Media Maratón de Talavera

Este fin de semana también hubo carreras en Seseña, Guadalimar y Aguas Nuevas

Salida de la Media Maratón de Talavera
Salida de la Media Maratón de Talavera Ayto.

B. Cervantes

Toledo

El veterano atleta guadamureño Pedro Javier Vega y la rumana afincada en España Cristina Giurcanu fueron los ganadores en la matinal de este domingo de la edición número 38 de la Media Maratón de Talavera de la Reina, Memorial Aníbal Arévalo. El podio ... masculino se completó con David Magán y Lehsen Sidahmed, mientras que el femenino lo ocuparon Leire Castrejón y Rocío Fernández. Acabaron la prueba con tiempo registrado en meta un total de 604 atletas.

