Pedro Javier Vega y Cristina Giurcanu ganan la XXXVIII Media Maratón de Talavera

El veterano atleta guadamureño Pedro Javier Vega y la rumana afincada en España Cristina Giurcanu fueron los ganadores en la matinal de este domingo de la edición número 38 de la Media Maratón de Talavera de la Reina, Memorial Aníbal Arévalo. El podio ... masculino se completó con David Magán y Lehsen Sidahmed, mientras que el femenino lo ocuparon Leire Castrejón y Rocío Fernández. Acabaron la prueba con tiempo registrado en meta un total de 604 atletas.

Por otro lado, Jesús España y Nuria Olías se impusieron en la edición número 12 de los 10 KM Solidarios de Seseña. También subieron al cajón Ángel Ayuso, Marcos Coronel, Sara Morales y Susana Guisado.

Por su parte, Eugenio Alfaro y Marta Velasco fueron los vencedores en el Trail de Villaverde de Guadalimar. Les acompañaron en el podio David Roldán, Rubén Rodríguez, Rebeca Juncos y Angela Romero. En la prueba del Trail Cambrón ganaron Pedro Antonio Suárez y Ana Tauste.

También este domingo se celebró una prueba no competitiva en Albacete, que era la XIII Carrera Popular Benéfica Desarrollo Running de la Asociación del Trastorno Espectro Autista.

Y el pasado sábado, se disputó la XV Carrera Popular de Aguas Nuevas, con triunfos para el rodense Jesús Montejano y la madriguerense María Ángeles Magán. El podio masculino se completó con David Sánchez y Youness Marofit, mientras que el femenino lo ocuparon Laura Villar y Belén López.