Pedro Durán deja la presidencia del Club de Fútbol Almaguer después de medio siglo

Pedro Durán Mancheño, presidente del Club de Fútbol Almaguer, después de ejercer medio siglo en el cargo, lo ha dejado dando paso al nuevo presidente, Lucio Sánchez Celemín. Pedro, vinculado al club toda su vida, recibió de sus paisanos, autoridades y aficionados ... un cariñoso homenaje entregándole una placa conmemorativa la alcaldesa, Manuela Lominchar. Además, y desde ahora, el nuevo campo de fútbol situado en la zona deportiva de las afueras, paralelo a la N-301, lleva su nombre.

Pedro se hizo cargo del CF Almaguer cuando jugaba en el campo Fundación La Salle, allá por finales de la década de los 70, en un campo de tierra, sin gradas, en pésimas condiciones hasta que a finales de la década de los 80 se construyó el nuevo campo con gradas y césped artificial, con servicios; en definitiva, moderno y funcional.

En el terreno deportivo, el Almaguer cuando más arriba ha estado fue hacia 1990, ascendiendo y militando en Primera Regional Preferente, a un paso de la antigua Tercera División Nacional. Actualmente juega en un grupo de la Segunda División Autonómica. Nos dice Duran que es uno de los mejores recuerdos de su paso por el club. Y uno de los peores el haber estado lidiando siempre con la falta de relevo, pues nadie ha querido hacerse cargo de las riendas del equipo. El equipo actualmente se nutre en su casi totalidad de jugadores locales.

En el día de su homenaje y cuando cesó como presidente hace unos días, prácticamente todo el pueblo se volcó con él. Un equipo juvenil, el senior y los mayores disputaron un partido amistoso y a Pedro le hicieron pasillo entregándole una placa la alcaldesa, como queda dicho, varios concejales y muchos aficionados que le premiaron así el esfuerzo y dedicación mantenida durante tantos años por Pedro. Como detalle acudieron también los presidentes de los clubes vecinos de Santa Cruz de la Zarza, Villatobas, La Villa de Don Fadrique, La Puebla de Almoradiel y Noblejas. Pedro hizo el saque de honor.

En la actualidad no tiene cargos en el club, pero todas las semanas acude a los campos donde juegan algunos de los equipos. Se marcha contento y satisfecho al haber contribuido en la existencia y la práctica del fútbol en la localidad. Y tiene palabras de elogio para los diversos ayuntamientos que ha conocido por el apoyo que de ellos ha recibido.

Como anécdota pudo contarles que, hace más de 40 años, servidor que ejercía como docente en la localidad y era corresponsal del fenecido diario YA, recibía noticias y los resultados de los partidos jugados por el CF Almaguer los domingos a través de Pedro. Lo hacía los lunes en un puesto del mercado de abastos, pues allí regentaba una carnicería. Y me lo entregaba escrito en papel de estraza de envolver los productos que vendía. Curioso verdad.