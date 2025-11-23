Suscribete a
Pedro Durán deja la presidencia del Club de Fútbol Almaguer después de medio siglo

El campo de fútbol, situado en paralelo a la N-301, lleva desde ahora su nombre

Pedro Durán deja la presidencia del Club de Fútbol Almaguer después de medio siglo
ABC

Carlos Martín-Fuertes

Toledo

Pedro Durán Mancheño, presidente del Club de Fútbol Almaguer, después de ejercer medio siglo en el cargo, lo ha dejado dando paso al nuevo presidente, Lucio Sánchez Celemín. Pedro, vinculado al club toda su vida, recibió de sus paisanos, autoridades y aficionados ... un cariñoso homenaje entregándole una placa conmemorativa la alcaldesa, Manuela Lominchar. Además, y desde ahora, el nuevo campo de fútbol situado en la zona deportiva de las afueras, paralelo a la N-301, lleva su nombre.

