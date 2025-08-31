Paula Sevilla y Marta Serrano, rumbo al Mundial de Tokio de atletismo La primera hará doblete en los 400 metros lisos y el relevo 4x400, mientras que la segunda está inscrita en los 3.000 metros obstáculos

Paula Sevilla, en 400 metros lisos y en el relevo de 4x400, y Marta Serrano, en 3.000 metros obstáculos, figuran en la preselección para competir en los XX Campeonatos del Mundo de Atletismo a celebrar en Tokio desde el 13 al 21 de septiembre. Para Sevilla será su tercer Mundial consecutivo y para Serrano el segundo. La selección la componen 56 atletas, 26 hombres y 30 mujeres. Participarán más de 2.000 atletas pertenecientes a más de 200 países.

Sevilla acude con 50.70, segunda mejor marca nacional de siempre tras Sandra Myers (49.67, récord nacional), aunque igualó el de pista cubierta con 50. 99 (también de Myers). Su aspiración es meterse en la final. Mientras, Serrano, subcampeona europea sub-23 en la distancia, con 9:24.26, hija del solanero y entrenador Antonio Serrano, lo tendrá más difícil.

En obstáculos, que la toledana Irene Sánchez-Escribano Figueroa ha sido recientemente madre y Carolina Robles se ha retirado para pasarse al liso.

También cabe recordar que el primer castellanomanchego en participar en un Mundial al aire libre fue el maratoniano toledano Ricardo Ortega, que en la primera edición de Helsinki en 1983 quedó en el puesto 21. Por su parte, Javier Bermejo, de Puertollano, compitió en altura en dos ocasiones; José Luis González, de Villaluenga de la Sagra, fue subcampeón en los 1.500 metros de Roma en 1987: Julio Rey de Paz, de Toledo, fue también plata en el maratón de París en 2003; e Irene Sánchez-Escribano, de Toledo, ha participado en uno.