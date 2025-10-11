0-1: Paso atrás inesperado del Talavera ante la Ponferradina

El CF Talavera sufrió una derrota inesperada en la tarde de este sábado ante la SD Ponferradina tras la disputa de un partido en el que la escuadra cerámica mereció, al menos, un empate. Decidió la batalla un gol logrado en el minuto ... 70 por Chemi, una diana en la que defensa blanquiazul estuvo muy fina. El argentino Di Renzo fue expulsado por doble tarjeta amarilla en el minuto 52, un pesado lastre para los cerámicos ante un adversario muy contundente en su sistema defensivo.

El propio Di Renzo, junto a Marcos Moreno, tuvieron dos ocasiones muy claras para haber adelantado en el marcador a su equipo ante de los que hiciera la escuadra representativa de la capital de la comarca del Bierzo. El próximo partido para el CF Talavera será visitando al Real Avilés Industrial.

Los minutos finales del partido de este sábado en El Prado fueron muy emocionantes. El equipo talaverano, a pesar de jugar con un futbolista menos, cercó el área rival, pero lo llegó la recompensa a pesar de que se rozó.

En resumen, aceptable partido del equipo que dirige Diego Nogales ante un adversario de calidad que no ha empezado muy bien el campeonato.

Ficha técnica

CF Talavera: Jaime González, Fran Rodríguez (Bilal, m. 75), Álvaro López, Álex Roig (Cuenca, m. 80); Edu Gallardo (Arturo Molina, m. 58), Pitu Doncel, Isaiah (Capó, m. 75), Luis Sánchez (Montero, m. 80),: Marcos Moreno y Di Renzo

SD Ponferradina: Ángel; Andújar, Andoni López, Undabarrena, Ger Nevda; San Emeterio (Borja Valle, m. 61), Boris, Diego Moreno (Pau Ferrer, m. 71), Xemi (Esquerdo, m. 83); Cortés (Frimpong, m. 83) y Keita (Jarrín, m. 71)

Árbitro: Francisco Javier Expósito. Comité andaluz. Amarillas a los jugadores locales Capó y Di Renzo (dos, expulsado, m. 52).

Goles: 0-1, m. 70: Xemi

Incidencias: Partido de la séptima jornada del Grupo I de Primera Federación disputado en horario de tarde en el municipal «El Prado ante unos 3.500 espectadores.