0-1: Paso atrás inesperado del Talavera ante la Ponferradina

Aceptable partido del equipo que dirige Diego Nogales ante un adversario de calidad que no ha empezado muy bien el campeonato

El Talavera cayó ante un potente Ponferradina en El Prado
B. CERVANTES

El CF Talavera sufrió una derrota inesperada en la tarde de este sábado ante la SD Ponferradina tras la disputa de un partido en el que la escuadra cerámica mereció, al menos, un empate. Decidió la batalla un gol logrado en el minuto ... 70 por Chemi, una diana en la que defensa blanquiazul estuvo muy fina. El argentino Di Renzo fue expulsado por doble tarjeta amarilla en el minuto 52, un pesado lastre para los cerámicos ante un adversario muy contundente en su sistema defensivo.

