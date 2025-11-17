Suscribete a
Ocho equipos de Castilla-La Mancha competirán en el Campeonato de España de Campo a Través por Clubes

Atapuerca reúne el 23 de noviembre a más de 3.000 atletas y más de 400 equipos. Castilla-La Mancha estará representada por once clubes de Toledo, Ciudad Real, Albacete, Guadalajara y Cuenca

Aferdi y Tisalema reinan en una nueva edición del Cross de Quintanar que mantiene un gran nivel

Imagen de archivo de la salida de la carrera femenina absoluta del año pasado en El Escorial
Carlos Martín-Fuertes

Toledo

Ocho equipos de Castilla-La Mancha participarán el domingo 23 de noviembre en el Campeonato de España de Campo a Través por Clubes, que se celebrará en la localidad burgalesa de Atapuerca, en un circuito próximo al yacimiento arqueológico.

La competición, que ... incluirá once salidas desde las 10 horas, podrá seguirse a través de Teledeporte y Eurosport. Más de 400 equipos pertenecientes a más de 200 clubes tomarán parte en una cita que reunirá a más de 3.000 atletas. De forma conjunta se disputará también el Cross Internacional de Atapuerca.

