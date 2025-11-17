Ocho equipos de Castilla-La Mancha competirán en el Campeonato de España de Campo a Través por Clubes

Ocho equipos de Castilla-La Mancha participarán el domingo 23 de noviembre en el Campeonato de España de Campo a Través por Clubes, que se celebrará en la localidad burgalesa de Atapuerca, en un circuito próximo al yacimiento arqueológico.

La competición, que ... incluirá once salidas desde las 10 horas, podrá seguirse a través de Teledeporte y Eurosport. Más de 400 equipos pertenecientes a más de 200 clubes tomarán parte en una cita que reunirá a más de 3.000 atletas. De forma conjunta se disputará también el Cross Internacional de Atapuerca.

Castilla-La Mancha estará representada por once clubes, ocho masculinos y tres femeninos. En categoría masculina participarán San Pablo (Toledo), San Ildefonso (Toledo), Bikila (Toledo), Run Núñez de Talavera (Toledo), UDAT Talavera (Toledo), Guadalajara, C.A. Albacete y Tarancón (Cuenca). En mujeres competirán nuevamente C.A. Albacete, Bikila y Tarancón. La clasificación de los clubes regionales se obtuvo hace tres semanas en el Cross de Quintanar. Noticia Relacionada Jorge Torre y Cristina Espejo dominaron el Cross de la Espada Carlos Martín-Fuertes Alejandro González, Ángel Ronco, Ana Hernández y Clara Baioceh también subieron al podio El campeonato tiene un atractivo añadido ya que los dos primeros clubes clasificados en cada categoría obtendrán plaza para la Copa de Europa de Cross de Clubes. El Facsa-Playas de Castellón, actual campeón nacional tanto en hombres como en mujeres, parte nuevamente como favorito en esta edición.

