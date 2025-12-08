Nueva medalla de oro para el joven boxeador toledano Mario Hernández, esta vez en el Campeonato de España por comunidades

Nada parece frenar la brillante trayectoria de Mario Hernández, joven boxeador toledano de 15 años, perteneciente al gimnasio 'Límite' de Toledo, ya que su calidad le ha permitido lograr una nueva medalla de oro en su corta pero brillante trayectoria, esta ... vez en el Campeonato de España por comunidades autónomas.

Una vez superados con éxito los Campeonatos de España por clubes, disputados el mes pasado en la localidad alicantina de La Nucía, donde se colgó la medalla de plata en su categoría junior, Mario Hernández llegaba con posibilidades a los campeonatos por comunidades disputados la semana pasada en Palencia, que ha culminado con el mencionado oro para terminar de forma sobresaliente este año 2025. De la extraordinaria trayectoria de este joven boxeador da cuenta el hecho de que ya haya logrado proclamarse campeón de España nada menos que en cuatro años.

También hay que destacar el papel de otro boxeador formado en el gimnasio toledano 'Límite', como es el caso de Abraham Gutiérrez, que se ha alzado con la medalla de oro en la categoría cadete.