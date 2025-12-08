Suscribete a
Nueva medalla de oro para el joven boxeador toledano Mario Hernández, esta vez en el Campeonato de España por comunidades

Con tan solo 15 años ya se ha proclamado cuatro veces campeón de España

1-0: El Talavera emborrona su éxito copero con una derrota que le pone colista

El joven boxeador toledano Mario Hernández
A. G. J.

Toledo

Nada parece frenar la brillante trayectoria de Mario Hernández, joven boxeador toledano de 15 años, perteneciente al gimnasio 'Límite' de Toledo, ya que su calidad le ha permitido lograr una nueva medalla de oro en su corta pero brillante trayectoria, esta ... vez en el Campeonato de España por comunidades autónomas.

