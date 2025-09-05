1-4: Noche amarga del Albacete Balompié ante un Mirandés demoledor

Pues el Albacete Balompié no tuvo en este viernes un feliz día de pre-Feria. Y es que el conjunto albaceteño cayó derrotado por 1-4 ante el CD Mirandés tras la disputa de un partido en el que equipo jabato se mostró demoledor ante un 'Alba' fallón en su sistema defensivo. Sin que se pueda decir que han saltado ya las alarmas, sí que es cierto que los inquilinos del Carlos Belmonte han tenido un inicio de campeonato preocupante después de que aún no hayan conseguido una sola victoria en cuatro jornadas de Liga.

El Albacete salió muy fuerte al partido, pero fue el Mirandés el que se puso por delante en el marcador como consecuencia de un buen disparo desde fuera del área de Bauzá que no pudo atajar el meta Mariño. La reacción local en busca del empate le llevó a gozar de dos opciones de gol en las botas de Riki y Puertas en los minutos 23 y 26 respectivamente.

El disparo del primero rozó un poste de la portería visitante, mientras que en la segunda, Puertas envió el balón alto a cesión de Morci. Al poco de cumplirse la primera media hora de juego fue el Mirandés quien casi golpea de nuevo. Fue a raíz de una internada de Medrano con un pase final que remató Varela alto con todo a su favor. Y ya en la última jugada de la primera mitad, el 'Alba' pudo llegar a la igualada con un tiro de Valverde que salvó Juanpa.

Tras a reanudación, el Mirandés aumentó su ventaja en el marcador al llegar a la hora de juego como consecuencia de un pase filtrado sobre Carlos Fernández que el ariete transformó en gol tras superar a Mariño. Sin tiempo para el respiro, llegó el 0-3 en el minuto 68 y fue anotado por Petit tras error defensivo local. Dani Escriche dio vida al Albacete en el minuto 71 tras un fallo clamoroso del portero visitante y su defensa. Pero la reacción blanquilla se vino abajo en el minuto 80 cuando Jon García fue expulsado con tarjeta roja directa por una entrada violenta sobre Petit. Y ya en la última jugada importante del encuentro, Pablo López marcó un gran gol después de llevar el balón a una de las escuadras de la portería defendida por Mariño.

El próximo partido de Liga del Albacete Balompié será una visita al Real Zaragoza el lunes día 15 de este mes de septiembre a partir de las 20.30 horas (Movistar +). Antes, el próximo miércoles el 'Alba' recibirá en el Carlos Belmonte al CD Quintanar del Rey (19.30 horas, por CMM Play) en la final del Trofeo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

Ficha técnica del partido

Albacete Balompié: Mariño; Fran Gámez (Jota, m. 83), Javi Moreno (Ale Meléndez, m. 46), Jon García, Jogo (Jefte, m. 64); Agus Medina, Riki, Javi Villar, Morci; Valverde (Escriche, m. 64) y Puertas (Puertas, m. 64)

CD Mirandés: Juanpa; Novoa (Martín, m. 75), Juan Gutiérrez, Postigo, Íker Córdoba, Medrano; Varela (Tamarit, m. 82), Thiago, Bauzà (Pablo López, m. 82); Carlos Fernández (Petit, m. 66) y Álex Cardero (Aarón, m. 66)

Árbitro: Alejandro Ojaos. Comité murciano. Roja directa al local Jon García en el minuto 80. Amarilla a los locales Puertas y Escriche. Por parte visitante, a Bauzá.

Goles: 0-1, m. 7: Bauzà; 0-2, m. 60: Carlos Fernández; 0-3, m. 68: Petit; 13, m. 71: Escriche; 1-4, m. 96: Pablo López.

Incidencias: Partido de la cuarta jornada de Segunda división disputado en la tarde de este viernes en el Carlos Belmonte ante 11.253 espectadores (cifra oficial).