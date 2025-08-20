Miguel Moya es el primer líder de la Vuelta Ciclista a Castilla-La Mancha Llegó en solitario a la plaza Mayor de Alcaraz tras escaparse con Adrián Fajardo en el Alto de Las Crucetillas

La Vuelta a Castilla-La Mancha Leader se estrenó este miércoles con una emocionante etapa en la que los manchegos fueron protagonistas, con Adrián Fajardo, del Vigo Rías Baixas, y Miguel Moya, del High Level Gsport, atacando en Las Crucetillas para jugarse la victoria y el primer liderato en Alcaraz. Se impuso el segundo.

La competición echó a rodar en Ontur, donde los 118 corredores de 17 equipos se pusieron en marcha a las diez de la mañana para completar los 153 kilómetros de la primera etapa. El pelotón llegó agrupado a la meta volante de Elche de la Sierra y, rápidamente, se inició el ascenso a El Peralejo, en cuyas rampas finales se destacó un grupo de 25 ciclistas.

Sin descanso, los corredores iniciaron la ascensión al Alto de Las Crucetillas, de primera categoría, escapándose en solitario Fajardo y, justo al coronar, fue alcanzado por Moya. El dúo consiguió más de un minuto de margen, superó sin dificultades la ascensión de Barrancazo, mientras que por detrás no lograban reducir la ventaja.

Y así fue hasta los dos últimos kilómetros, cuando Moya lanzó un potente ataque que le sirvió para abrir casi 30 segundos en la línea de meta de la plaza Mayor de Alcaraz. Fajardo fue segundo y Emilio Llopis, del High Level Gsport, completó el podio a 51 segundos del ganador.

Este jueves se disputa la segunda etapa con un recorrido de 90 kilómetros entre Ruidera y Castellar de Santiago, en la provincia de Ciudad Real. Sobre el papel, será el día más rápido de esta primera Vuelta a Castilla-La Mancha Leader.