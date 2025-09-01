Ya en marcha la nueva plantilla del Bueno Arenas Albacete Basket Los manchegos, con un presupuesto medio bajo en Segunda FEB, tienen la ambición de alcanzar el 'play off'

El Bueno Arenas Albacete Basket ha iniciado este lunes su puesta a punto para afrontar su participación, un año más, en la Segunda FEB, tercera categoría del baloncesto español tras la ACB y la Primera FEB. A la primera sesión de entrenamiento en el pabellón del Parque acudieron: Francisco Amiel, Víctor Aguilar, Víctor Muñoz, Silvano Merlo, Chuso González, Alejandro Zamorano, Adrián Conti, Opong Bramble y Bernat Vanaclocha. Además, este martes se incorpora Nick Reid. A excepción del renovado Francisco Amiel, la plantilla es nueva y será dirigida por David Varela.

Felipe del Caso, secretario de la entidad albaceteña, explica que «nuestra intención era renovar a dos o tres jugadores de la pasada temporada, ya que el resto ha recibido ofertas económicas de otros clubes a las que no podíamos llegar». O Diego de Blas, que se ha pasado a la competición del 3x3, donde es campeón del mundo. ABC ha sabido sobre este particular que los sueldos medios que se suelen pagar en esta categoría oscilan entre los 1.000 y 1.500 euros mensuales, además del piso, si bien los clubes más poderosos pueden llegar a los 3.000 euros.

Siguiendo con el tema económico, De Caso señala que «estamos muy agradecidos a la empresa albaceteña Bueno Arenas por haber renovado por dos años más su patrocinio». Bueno Arenas lleva cinco años como sponsor y tomó el relevo de Arcos. «Para nosotros es decisivo el saber que contamos con este apoyo económico para afrontar una competición tan exigente como la Segunda FEB, la antigua LEB Plata. También contamos con la gran ayuda de nuestros, aproximadamente, 800 socios, un número importante. Y la tercera pata de nuestro proyecto es la ayuda institucional, pero en este apartado, aunque agradecidos, las cosas no están tan bien como quisiéramos, sobre todo si las comparamos con otras autonomías y capitales de España», reconoce.

Se puede decir que los presupuestos en Segunda FEB se mueven «desde los 350.000 a los 800.000 euros, y nosotros por números somos de los de mitad de la tabla para abajo».

Ya en el apartado meramente deportivo, Felipe del Caso expone que «el objetivo del Buenos Arenas es ubicarse en lo más alto posible de la clasificación, aunque por presupuesto estaríamos en la mitad de tabla. Un buen objetivo sería disputar el 'play off' de ascenso».

Finalmente, antes del inicio de Liga, jugará unos cuantos partidos de pretemporada: Pro-Hopper Baloncesto (pabellón Lepanto, próximo viernes 5 de septiembre a las 19.00 horas); Flexicar Fuenlabrada (pabellón del Parque, día 10 a las 19.00);, CEB Lliria (pabellón del Parque, día 13 a las 19.00); Ciudad Molina Basket (pabellón Serrerías, día 20 a las 19.30); Proinbeni UPB Gandía (pabellón del Parque, día 27 a las 19.00). Queda pendiente cerrar un partido para el día 24.