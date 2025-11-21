Suscribete a
2-1: Manu Fuster ajusticia al Albacete Balompié con la ley del ex: gol y asistencia

jornada 15 de segunda división

Los manchegos no merecieron perder ante Las Palmas, pero perdonaron en exceso. Soberbio gol de Morci desde el centro del campo

Manu Fuster, ex del Albacete, fue el protagonista del partido
B. Cervantes

El Albacete Balompié se viene de vacío de la isla de Gran Canaria pese a que tuvo un inicio de partido brillante. En el minuto seis, Lazo soltó un gran tiro desde la frontal que rozó un poste de la portería local. En la ... jugada siguiente, un excelente servicio de Morci lo erró de forma clamorosa Jefté con todo a su favor para poner el 0-1, pero su disparo salió muy desviado.

