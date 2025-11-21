2-1: Manu Fuster ajusticia al Albacete Balompié con la ley del ex: gol y asistencia

El Albacete Balompié se viene de vacío de la isla de Gran Canaria pese a que tuvo un inicio de partido brillante. En el minuto seis, Lazo soltó un gran tiro desde la frontal que rozó un poste de la portería local. En la ... jugada siguiente, un excelente servicio de Morci lo erró de forma clamorosa Jefté con todo a su favor para poner el 0-1, pero su disparo salió muy desviado.

Perdonó, pues, el 'Alba' y la Unión Deportivo Las Palmas no tuvo piedad. Llegado el partido al minuto 18 hubo un centro lateral desde la derecha de Iván Gil que remató de cabeza Manu Fuster en el área pequeña. Fuster celebró el gol con apenas muestras de entusiasmo por su largo y exitoso pasado manchego.

El gol pesó como una losa en la escuadra albaceteña, lo cual aprovechó el conjunto 'pío pío' para estirar la ventaja en el marcador. Fue antes del descanso, en el 39, en una contra amarilla con cesión final de Manu Fuster para que Lukovic fusilase de fuerte disparo a la red de Lizoain.

Tras la reanudación, el Albacete Balompié empezó con mucho brío en busca de un gol que le metiese de lleno en el partido. Lo pudo lograr Dani Escriche al cumplirse la hora de juego tras una cabalgada que finalizó con un disparo con la izquierda al poste. El premio a la insistencia llegó en el 70 con una gran diana de Morci, su quinto gol en lo que va de campeonato e igualando en esa faceta a Puertas. El extremo vasco se inventó una vaselina desde casi la línea del centro que sorprendió a un adelantado Horkas.

Había partido para un 'Alba' que mereció el empate. Sin embargo, ni con la presencia del joven debutante Alberto Morientes en los minutos finales hubo posibilidad de llevar el balón a la red canariona. Eso sí, en ese dramático final de encuentro, hubo hasta dos reclamaciones de penas máximas por parte de los manchegos, pero desde el VAR indicaron que nanay en unas manos de Amatucci y en un derribo a Valverde.

- Unión Deportiva Las Palmas: Horkas; Viti, Barcia, Mika Mármol, Clemente (Cristian Gutiérrez, m. 83); Amatucci, Loiadice, Manu Fuster, Iván Gil (Jonathan Viera, m. 64); Pejiño (Álex Suárez, m. 57) y Lukovic (Jesé, m. 64)

- Albacete Balompié: Lizoain; Fran Gámez (Aguado, m. 68), Vallejo, Pepe Sánchez (Jogo, m. 68), Neva; Lazo (Valverde, m. 46), Riki, Pacheco, Morci; Escriche (Alberto Morientes, m. 78) y Jefté (Puertas, m. 68).

Árbitro: Alejandro Morilla. Comité navarro. Amarilla al local Barcia. Por parte visitante, a Fran Gámez, Pacheco, Pepe Sánchez y Aguado.

Goles: 1-0, m, 18: Manu Fuster; 2-0, m. 39: Lukovic; 2-1, m. 70: Morci.

Incidencias: partido de la jornada 15 de Segunda división, disputado este viernes por la noche en el estadio Gran Canaria ante 17.033 espectadores (cifra oficial). Se guardó un minuto de silencio en memoria de las mujeres asesinadas por violencia machista. Llovió de forma intermitente a lo largo de todo el partido.