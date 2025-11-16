Suscribete a
Atletismo

Mamá Escribano ya piensa en el Europeo de Birmingham

La mejor atleta toledana de la historia, que dio a luz a finales de agosto, ha vuelto a correr y su «objetivo» es «estar al cien por cien el próximo verano»

Irene Sánchez-Escribano: «Sentía que los de Tokio eran mis Juegos, no pude ir y París ha superado todas mis expectativas»

Irene Sánchez-Escribano posa con el carrito y la pequeña Candela
Juan Antonio Pérez

Juan Antonio Pérez

Toledo

En su nueva vida, tan distinta a la anterior, Irene Sánchez-Escribano está «muy contenta». Cuida de la pequeña Candela, «una niña muy buena, que nos lo está poniendo fácil, aunque es verdad que estoy durmiendo menos de lo que estaba acostumbrada»; y, además, «tengo ... la suerte de tener una red de apoyo que me permite organizarme y desde hace un mes estoy metiendo rutina para ponerme en forma, que llevará su tiempo».

