2-1: Mala suerte del CF Talavera en Ferrol, derrota tras adelantarse y mandar dos balones al poste Marcos Moreno puso el 0-1, pero Jairo Noriega y Zalaya le dieron la vuelta al marcador

El CF Talavera no tuvo un debut afortunado este domingo en Primera RFEF y cayó por 2-1 en su visita al Racing de Ferrol, un equipo recién descendido de Segunda división. El conjunto talaverano mereció el empate, un resultado que hubiera hecho más justicia por lo presenciado sobre el césped de A Malata, sobre todo teniendo en cuenta los dos postes que evitaron sendos goles cerámicos.

Tras unos compases iniciales de dominio alterno, en el minuto 19 se adelantó en el marcador el CF Talavera como consecuencia de un certero pase interior de Isaiah sobre Marcos Moreno. El ariete controló bien el esférico y, tras driblar la salida del meta local, anotó a puerta vacía. Diez minutos más tarde llegó el gol del empate en una internada en solitario por el centro de Jairo Noriega que culminó con un exitoso tiro raso desde la frontal del área. Pudo adelantarse de nuevo el equipo cerámico con un soberbio disparo de Valen al palo en el 37. Mala suerte para el interior de Parrillas.

Tras la reanudación, llegó pronto el segundo gol de los ferrolanos a raíz de un saque de falta lateral lanzada por Álvaro Peña que remató de cabeza el central Zalaya. Era el minuto 50. A partir de aquí, dominio casi completo de los blanquiazules en busca de la igualada, un empate que pudo llegar en el 67 cuando un taconazo de Marcos Moreno salió desviado por muy poco. Sin embargo, la opción de gol más clara para el 'Tala' llegó en el 72 y fue doble: un centro de Bilal lo remató de cabeza Marcos Moreno y el balón se estrelló en el larguero y el rechace le llegó a Luis Sánchez, quien se topó con una gran intervención del meta Parera cuando el 2-2 parecía inminente.

- Racing de Ferrol: Parera; Miguel Leal, Artetxe, Zalaya, Álvaro Ramón; Álvaro Peña (Gelardo, m. 68), Jairo Noriega (David Concha, m. 85), Gorostidi, Pascu (Acosta, m. 68); Álvaro Juan (Edgar, m. 85) y Antón Escobar (Álvaro Giménez, m. 76).

- CF Talavera: Jaime González; Fran Rodríguez (Bilal, m. 63), Álvaro López, Sergio Molina, Álex Roig (Ayllón, m. 81); Valen (Edu Gallardo, m. 63), Pitu Doncel, Isaiah (Nahuel, m. 81), Luis Sánchez; Marcos Moreno y Di Renzo

Árbitro: Francisco Crespo. Comité Cántabro. Amarilla al local Antón Escobar. Por parte visitante, a Álex Roig, Pitu Doncel y Sergi Molina.

Goles: 0-1, m. 19: Marcos Moreno; 1-1, m. 28: Jairo Noriega; 2-1, m. 50: Zalaya.

Incidencias: partido de la primera jornada del grupo I de Primera RFEF, disputado en horario matinal en el estadio de A Malata ante 5.367 espectadores (cifra oficial). Se revisaron por VAR los tres goles y se dieron por buenos. Además, intervino el VAR en tres jugadas solicitadas desde los banquillos, una local y dos de los visitantes, pero no se cambiaron las primeras decisiones del árbitro.