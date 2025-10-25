La Liga Globalcaja Benjamín arranca temporada en Cuenca con más de 4.000 jóvenes deportistas

El campo municipal de fútbol 'Joaquín Caparrós' de Cuenca ha sido el escenario elegido para la inauguración de la nueva temporada de la Liga Globalcaja Benjamín, una competición regional en la que participan más de 4.000 niños y niñas de las categorías ... benjamín y prebenjamín procedentes de las provincias de Cuenca, Albacete, Ciudad Real y Guadalajara.

Una temporada más, Globalcaja y la Federación de Fútbol de Castilla-La Mancha unen sus esfuerzos para fomentar el deporte, la convivencia y los valores a través del fútbol y el fútbol sala. Esta iniciativa, consolidada como una de las más destacadas del deporte base en la región, busca inculcar desde edades tempranas la importancia del trabajo en equipo, el respeto y el esfuerzo compartido.

El pasado año fue Carrión de Calatrava (Ciudad Real) la localidad encargada de abrir la competición, mientras que en esta ocasión ha sido Cuenca la que ha asumido el papel de anfitriona en una jornada llena de ambiente deportivo y familiar.

Noticia Relacionada Globalcaja obtiene el Sello Empresa Solidaria por su compromiso social ABC La entidad destina el 0,7% del Impuesto de Sociedades a proyectos del Tercer Sector. «El compromiso con la sociedad está en nuestro ADN», asegura Pedro Palacios, su director general

En el acto inaugural han participado ocho equipos que disputaron los primeros encuentros de la temporada. A las 12 horas, comenzaron los partidos que enfrentaron al CD Ciudad Encantada C contra la EMF Arcas, y a la UB Conquense A contra el CF Cuenca Indoor D. Una hora después, a las 13 horas, se celebraron los duelos entre EFB FutbCuenca A y CD Ciudad Encantada B, así como el CD San José Obrero A frente al CF Cuenca Indoor A.

Durante la jornada se desarrolló también el acto institucional y la fotografía oficial con todos los equipos participantes, en presencia de representantes de la Federación de Fútbol de Castilla-La Mancha, la Diputación Provincial de Cuenca y Globalcaja, entidades que colaboran activamente en la promoción del deporte base.

En la anterior edición, la Liga Globalcaja Benjamín contó con la participación de 4.200 deportistas, de los cuales 800 compitieron en la modalidad de fútbol sala. En total, fueron 112 clubes y 281 equipos los que formaron parte de esta cita deportiva, que cada año consolida su papel como referente en la formación deportiva y en la transmisión de valores en Castilla-La Mancha.

Con este nuevo arranque, la competición reafirma su vocación educativa y social, ofreciendo a miles de jóvenes la oportunidad de disfrutar del deporte en equipo y del compañerismo que caracteriza a esta liga impulsada por Globalcaja y la Federación regional de fútbol.