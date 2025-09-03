El CD Laguna será el rival del CD Toledo en la primera ronda de la Copa Federación

El CD Toledo ya conoce a su primer rival en la Copa Federación Española de Fútbol 2025-2026. El sorteo celebrado este mediodía en la sede de la Real Federación Española de Fútbol, en Las Rozas, ha emparejado al conjunto verde con el CD Laguna, equipo de la Preferente canaria ubicado en la localidad tinerfeña de San Cristóbal de La Laguna.

La eliminatoria, a partido único, se disputará el próximo miércoles en el campo del CD Laguna. A priori, el cruce puede considerarse favorable para los de Javi Sánchez, ya que se medirán a un adversario de categoría inferior. Sin embargo, el desplazamiento hasta las islas supondrá un contratiempo en la planificación semanal del equipo, puesto que el duelo copero se sitúa entre la visita liguera del sábado al CD Tarancón y la posterior cita en el Salto del Caballo frente al Villarrubia CF.

En esta primera ronda participan un total de 32 clubes de todo el país, que deberán superar tres eliminatorias para alcanzar el gran premio: recibir en su estadio a un equipo de Primera división en la primera ronda de la Copa del Rey 2025-2026.