Javier Lozano, el toledano que cambió el destino del fútbol sala español

Teo Díaz publica un libro sobre el seleccionador que convirtió lo que era un grupo de amigotes en una máquina de ganar. Le contemplan dos Mundiales y tres Europeos. Ni antes ni después se ha visto algo parecido

Javier Lozano: «La salida de Rubiales de la Federación ha sido un acto de justicia poética»

Javier Lozano y Teo Díaz, en la presentación del libro
Javier Lozano y Teo Díaz, en la presentación del libro ABC
Juan Antonio Pérez

Toledo

La selección española de fútbol sala viajó a Brasil a principios de los 90 para jugar una serie de amistosos y aquello fue un desmadre. Ángel María Villar, presidente de la federación, dolido por la imagen, descolgó el teléfono al bajarse del avión y encargó ... una misión Javier Lozano, imberbe de 31 años: «Coge al equipo y encárgate de que esto cambie». Y como por arte de magia, la selección pasó de ser un grupo de amigotes a convertirse en una máquina de ganar.

