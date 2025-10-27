Suscribete a
La ilusión del CD Yuncos ante la Copa del Rey: «Es prácticamente imposible que a un equipo como el nuestro le pase algo así»

Este miércoles, a las 21.00, recibirán en su complejo deportivo al Rayo Vallecano, de Primera división. Han multiplicado por cinco su aforo para acoger a 5.000 espectadores

Los jugadores del CD Yuncos celebran una victoria
Los jugadores del CD Yuncos celebran una victoria CD YUNCOS
J. A. Pérez

Toledo

El CD Yuncos se quedó la temporada pasada a unos minutos de ascender a Tercera RFEF. Empató a cero con La Solana en la ida del 'play off' y el mismo resultado campeaba en el marcador hasta que en el descuento les marcaron dos ... goles, chafando las ilusiones toledanas. «Veíamos que estábamos más fuertes físicamente y que en la prórroga íbamos a poder con ellos. Lo tuvimos muy cerca», recuerda el presidente del CD Yuncos, José Ignacio Barales, quien este miércoles se vestirá de gala porque su equipo recibe al Rayo Vallecano, de Primera división, en la Copa del Rey. El partido será a las 21.00 horas (se podrá ver por Movistar) y «las sensaciones son maravillosas; se mezclan sentimientos positivos de ilusión y nervios porque es prácticamente imposible que a un equipo como el nuestro le pase algo así», reconoce el entrenador, Juan Luis Mora.

