La ilusión del CD Yuncos ante la Copa del Rey: «Es prácticamente imposible que a un equipo como el nuestro le pase algo así»

El CD Yuncos se quedó la temporada pasada a unos minutos de ascender a Tercera RFEF. Empató a cero con La Solana en la ida del 'play off' y el mismo resultado campeaba en el marcador hasta que en el descuento les marcaron dos ... goles, chafando las ilusiones toledanas. «Veíamos que estábamos más fuertes físicamente y que en la prórroga íbamos a poder con ellos. Lo tuvimos muy cerca», recuerda el presidente del CD Yuncos, José Ignacio Barales, quien este miércoles se vestirá de gala porque su equipo recibe al Rayo Vallecano, de Primera división, en la Copa del Rey. El partido será a las 21.00 horas (se podrá ver por Movistar) y «las sensaciones son maravillosas; se mezclan sentimientos positivos de ilusión y nervios porque es prácticamente imposible que a un equipo como el nuestro le pase algo así», reconoce el entrenador, Juan Luis Mora.

Al principio hubo dudas de que la federación española de fútbol permitiera al Yuncos jugar en su complejo deportivo. Para poder hacerlo, explica Barales, el Ayuntamiento, propietario de la instalación, ha tenido que cambiar los riegos («estaban en la superficie y los hemos tenido que soterrar») y potenciar la iluminación.

Y con gradas supletorias se ha multiplicado por cinco el aforo para acoger a 5.000 espectadores -en el pueblo hay censados 12.831 vecinos, según el INE-. Las entradas cuestan entre 25 euros en los fondos y 35 en los laterales. Mientras, los socios pagarán un precio reducido de 15. Esto significa que el Yuncos recaudará más dinero con el partido ante el Rayo que el total de su presupuesto anual, que asciende a 80.000 euros.

Mora entrena a un conjunto que actualmente es sexto en el grupo II de la Preferente de Castilla-La Mancha. Su jugador de «mayor bagaje» es Óscar Fernández, el más veterano y que llegó a Segunda B con el Talavera. El resto son chavales muy muy jóvenes, de 20 años de media, algunos de los cuales acaban de dar el salto desde categoría juvenil.

Preguntado finalmente por las posibilidades de eliminar a un contrincante que incluso está disputando competición europea, responde que «la realidad es que si digo un cinco por ciento estaría siendo un porcentaje alto». Aun así, «vamos a preparar el partido igual que cualquier otro. El martes entrenamos y veremos el vídeo de análisis del rival, donde intentaremos encontrar alguna debilidad».