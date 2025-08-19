4-4: Homenaje al fútbol de Almería y Albacete en el estreno liguero Los manchegos marcaron en el primer minuto, fueron remontados, volvieron a levantarse de la lona y, finalmente, el rival empató en el minuto 100 un partido de locos

Homenaje al fútbol en el estreno liguero de Almería y Albacete en Segunda división. Se cumplían apenas 42 segundos del inicio del encuentro cuando el 'Alba' se puso con 0-1 a su favor como consecuencia de un centro lateral por la derecha de Antonio Puertas que derivó en un remate mordido de Agus Medina que llevó el balón a la red. Pudo llegar el 0-2 en el minuto cinco con un remate de cabeza de Antonio Puertas a centro de Fran Gámez, pero Andrés Fernández reaccionó con solvencia para enviar el esférico por encima del larguero.

Reaccionó el equipo indálico y logró empatar la contienda con un magistral lanzamiento de falta directa de Embarba desde unos 25 metros que llevó el balón a una de las escuadras. El partido era un correcalles y fue el Almería el que se pudo adelantar en el marcador al cumplirse el primer cuarto de hora de juego con un remate de rosca de Arribas que Mariño, con ayuda de un poste, evitó. Ya en la última jugada del primer tiempo, los mismos protagonistas: Mariño evitó el 2-1 en un lanzamiento mortal de necesidad de Arribas.

Tras la reanudación, pronto anotó Lopy para los rojiblancos con un obús desde la frontal del área. Este gol pareció dejar hundido al Albacete, pero, cosas del fútbol, en un santiamén volteó el marcador a su favor. El empate a dos llegó a la hora de juego con un buen remate de volea de Agus Medina a centro de Fran Gámez. Y sin tiempo para el respiro, minuto 66, un servicio de Morci lo llevó a la red de certero remate de cabeza Antonio Puertas. Era el 2-3.

Sin embargo, unas manos de Jon García derivaron en un penalti revisado por el VAR que Arribas transformó para el 3-3 pasado el 80. Y en la jugada siguiente, un nuevo servicio de Morci lo metió en la cazuela Dani Escriche. 3-4, aunque aún quedaba partido.

Eder Mallo estimó que había que jugar 13 minutos de descuento y, a falta de tres para el final, el Albacete no pudo evitar el empate a cuatro logrado por Leo Baptistao. En definitiva, ocho goles y buen juego por parte de ambos equipos para un resultado que se puede considerar como justo.

- UD Almería: Andrés Fernández; Luna (Chirino, m. 46), Chumi, Selvi (Arnau, m. 70), Álex Muñoz (Nico Melamed, m. 89), Centelles; Arribas, Lopy, Embarba (Soko, m. 70); Leo Baptistao y Lázaro Vinicius (Horta, m. 70).

- Albacete Balompié: Mariño; Fran Gámez (Lorenzo, m. 89), Jon García, Vallejo, Jogo; Agus Medina (Valverde, m. 89), Javi Villar, Ale Meléndez, Antonio Puertas (Escriche, m. 70); Lazo (Morci, m. 46) y Jefté (Pacheco, m. 65).

Árbitro: Eder Mallo. Comité castellano-leonés. Amarilla a los locales Lopy y Marcos Luna. Por parte visitante, a Jogo.

Goles: 0-1, m. 1: Agus Medina; 1-1, m. 11: Embarba; 2-1, m. 51; 2-2, m. 59: Agus Medina; 2-3, m. 66: Antonio Puertas; 3-3, m. 82: Arribas (de penalti); 3-4, m. 83: Escriche; 4-4, m. 100: Leo Baptistao.

Incidencias: partido que cerraba la primera jornada de Segunda división, disputado este lunes por la noche en el Almería Stadium ante 15.119 espectadores (cifra oficial). Unos 400 seguidores del Albacete en las gradas. Hubo dos pausas para la hidratación de futbolistas y árbitros.