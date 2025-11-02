Los hermanos Silvia y David Rey dominan la II Carrera Ruta 091 de la Policía Nacional en Toledo

Los hermanos Silvia y David Rey Veiga fueron los vencedores absolutos de la II Carrera Ruta 091 de la Policía Nacional, disputada este domingo en el barrio toledano de Santa María de Benquerencia. La cita, celebrada en una mañana soleada y con una temperatura ideal ... para la práctica deportiva, reunió 575 atletas en la prueba absolutay cerca de dos centenares en las categorías infantiles.

Desde el punto de vista deportivo, la carrera fue un auténtico recital de los ganadores, hijos del matrimonio formado por los exinternacionales Julio Rey y Vanesa Veiga. La distancia —una legua y algo— se completó a un ritmo vertiginoso, a poco más de tres minutos por kilómetro. Entre los participantes también figuró otro histórico del atletismo español, el explusmarquista nacional de maratón Juan F. Romera, compañero de generación de Julio Rey.

En categoría femenina, el podio lo encabezó Silvia Rey (Training Rey) con un tiempo de 17:35, seguida de Lucía (Tri Móstoles) con 20:51 y Sonia Ruiz (Training Rey), tercera con 21:04, que además se alzó como primera veterana. En la prueba masculina, la victoria fue para David Rey (Training Rey), también con 17:35, seguido de Álvaro Luque (Tri Móstoles) con 17:50 y Ricardo Martínez (Running Rey) con 18:20. El primer veterano fue Santiago Patiño.

La delegada del Gobierno Milagros Tolón, con los ganadores de la prueba masculina.

Entre los participantes se encontraba el concejal de Deportes de Toledo, Rubén Lozano Guerra, mientras que el alcalde, Carlos Velázquez Romo, no pudo tomar la salida debido a molestias en una rodilla.

Entrega de trofeos

La salida y la entrega de trofeos contaron con la presencia institucional de la delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha, Milagros Tolón, el nuevo comisario jefe de Policía en la región, Francisco Herrero, el comisario jefe Manuel Corcobado, la delegada de Bienestar Social, Rosa Querencia, y varios concejales del PSOE entre los que se encontraban la portavoz municipal del PSOE, Noelia de la Cruz, y sus compañeros de grupo Ana Abellán, Marta Medina, Carlos Vega, Laura Villacañas y Teo García.

El ambiente fue festivo y familiar, con numeroso público siguiendo la prueba y animando a los corredores. La recaudación de las inscripciones se destinará íntegramente a Afanion, asociación dedicada a la lucha contra el cáncer infantil. En los metros finales, varios padres cogieron en brazos a sus hijos pequeños —algunos incluso bebés— para cruzar juntos la línea de meta, en una imagen que resumió el espíritu solidario y familiar de la jornada.