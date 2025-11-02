Suscribete a
Los hermanos Silvia y David Rey dominan la II Carrera Ruta 091 de la Policía Nacional en Toledo

Los hijos de los exinternacionales Julio Rey y Vanesa Veiga se imponen con autoridad en una prueba con más de 700 participantes y recaudación solidaria para Afanion

Silvia Rey en el podio junto con Lucía y Sonia Ruiz acompañadas por el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez
Carlos Martín-Fuertes

Toledo

Los hermanos Silvia y David Rey Veiga fueron los vencedores absolutos de la II Carrera Ruta 091 de la Policía Nacional, disputada este domingo en el barrio toledano de Santa María de Benquerencia. La cita, celebrada en una mañana soleada y con una temperatura ideal ... para la práctica deportiva, reunió 575 atletas en la prueba absolutay cerca de dos centenares en las categorías infantiles.

