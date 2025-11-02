1-0: Un gol agónico de Chupi le da la victoria a un Toledo que sigue invicto y de líder

Un gol del delantero albaceteño José Luis Sotos 'Chupi' ya en la recta final del partido le valió la victoria por 1-0 al CD Toledo frente a CF La Solana, un triunfo que se puede considerar como justo ante un rival que fue ... siempre incómodo sobre el terreno de juego un tanto irregular del Salto del Caballo.

Tras este triunfo, el equipo capitalino es el único invicto de la categoría y lidera clasificación con 19 puntos. Eso sí, empatado a guarismos con el Manchego de Ciudad Real y todo ello en vísperas de un partido en la cumbre para la matinal del próximo domingo (12.30 horas) en la Ciudad Deportiva Iniesta ante el Atlético Albacete, tercero en discordia con 16 unidades en la tabla.

Por su parte, el equipo solanero recibirá el próximo sábado (17.00 horas) en 'La Moheda' al CD Sonseca, uno de los equipos que ascendieron la pasada temporada a Tercera RFEF desde la Preferente.

El partido empezó con dominio local y en el minuto siete anotó un gol por medio de Gonzalo que fue anulado por fuera de juego previo. La escuadra verde continuó con sus ofensivas con dos buenas opciones gol en disparos de Menses y Luis Molina a los que respondió con acierto el meta Manolo en los minutos 32 y 40, respectivamente.

Tras la reanudación, y ya en el minuto 54, Meneses salvó el 0-1 en la misma línea de gol a disparo de Riveiro. Gran susto para la parroquia del Salto del Caballo. Reaccionó la escuadra verde y se pudo poner con ventaja en el marcador a la hora de juego con un lanzamiento de falta a cargo de Gonzalo que llevó el balón a la madera.

Triunfo sufrido

Ya en el minuto 70, nueva opción para los capitalinos con un buen disparo de Kike Peña que salvó con apuros el meta Manolo desviando a saque de esquina. Llegado el partido a falta de un cuarto de hora para su final hubo una jugada de Luis Molina con cesión final a Chupi para que delantero albaceteño batiese la red visitante. El equipo toledano se ponía, al fin, con ventaja en el marcador en la recta final del encuentro.

Por su parte, el CF La Solana apretó en busca de la igualada y forzó la expulsión con tarjeta roja directa de Nader por una peligrosa entrada sobre Cortés en el minuto 85. Sin embargo, el Toledo supo jugar en esos tensos minutos finales en inferioridad numérica y consiguió una sufrida victoria ante un adversario que en sus dos últimas visitas al Salto del Caballo había conseguido sendos empates.

Debutó en el CD Toledo el extremo Adrián Rosell, quien firmó hace dos semanas procedente del Leganés B y que hace el número 25 como inquilino del vestuario del Salto del Caballo.

Ficha técnica del partido

CD Toledo: Christian Gómez; De la Rosa (Stevens, m. 46), Nader, Poveda, Luna; Chupi, Meneses (Brunet, m. 59), Gonzalo (Nanclares, m. 59), Kike Peña; Luis Molina (Rosell, m. 81) y Bala (Willy, m. 59).

CF La Solana: Manolo; Jesús Moreno, Walde (Juli Cacho, m. 64), Álex Ramos, Samu; Villar (Fallou, m. 64), Jorge Cortés (Julio Armas, m. 81), Gregorio, Marcos Talavera (Aarón, m. 75); Rodrigo Alves y Riveiro.

Árbitro: Sancho Amat. Delegación de Cuenca. Amarilla para los locales Meneses y Nanclares. Roja directa para Nader en el minuto 85. También fue amonestado Borja Bardera, entrenador del CD Toledo, en el minuto 45. Por parte visitante, amarilla para Jesús Moreno, Marcos Talavera, Villar y Samu (dos, expulsado en el minuto 90).

Goles: 1-0, m. 75: Chupi.

Incidencias: Partido de la novena jornada de Tercera RFEF disputado en horario de tarde en el Salto del Caballo ante 2.847 espectadores (cifra oficial).