1-0: Un gol agónico de Chupi le da la victoria a un Toledo que sigue invicto y de líder

La Solana nunca se rindió y fue un rival incómodo para la escuadra verde

Los jugadores del Toledo celebran una victoria con la que retienen el liderato
B. Cervantes

Toledo

Un gol del delantero albaceteño José Luis Sotos 'Chupi' ya en la recta final del partido le valió la victoria por 1-0 al CD Toledo frente a CF La Solana, un triunfo que se puede considerar como justo ante un rival que fue ... siempre incómodo sobre el terreno de juego un tanto irregular del Salto del Caballo.

