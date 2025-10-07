La Fundación Mapfre enseña movilidad segura en patinete y bicicleta a los niños de Toledo

La Fundación Mapfre ha llegado con su caravana de movilidad segura a Toledo, donde en el recinto ferial del barrio del Polígono enseña a los escolares de 3º a 6º de Primaria, de ocho a doce años, a que aprendan a desplazarse como peatones ... y también como conductores de bicicletas y patinetes, medios de transporte que presentan un riesgo importante. La actividad dura 90 minutos, durante los cuales los niños y el profesorado recorrerán tres espacios diferentes. A ella han asistido la Infanta Elena y el alcalde de la ciudad, Carlos Velázquez.

Se trata de que los escolares mejoren su capacidad de reflexión, de iniciativa y también de trabajo en equipo, ha explicado Elvira Vega, directora general de la Fundación Mapfre, que este año celebra su 50 aniversario. El objetivo, en definitiva, es acercar la seguridad vial y prevenir las lesiones entre las personas más vulnerables de la circulación.

Vega ha recordado que en 2024 fallecieron en España 1.642 personas en siniestros de tráfico; de ellas, 488 en vías urbanas y 1.154 en carretera. Además, hubo 9.677 heridos graves. «Detrás de cada cifra hay personas y familias, y eso no debemos olvidarlo», ha añadido.