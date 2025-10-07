Suscribete a
La Fundación Mapfre enseña movilidad segura en patinete y bicicleta a los niños de Toledo

En el barrio del Polígono se desarrolla una actividad para que los escolares de 3º a 6º de Primaria, de ocho a doce años, aprendan a desplazarse

A la actividad de la Fundación Mapfre en Toledo han asistido la Infanta Elena y el alcalde de la ciudad, Carlos Velázquez
J. A. Pérez

Toledo

La Fundación Mapfre ha llegado con su caravana de movilidad segura a Toledo, donde en el recinto ferial del barrio del Polígono enseña a los escolares de 3º a 6º de Primaria, de ocho a doce años, a que aprendan a desplazarse como peatones ... y también como conductores de bicicletas y patinetes, medios de transporte que presentan un riesgo importante. La actividad dura 90 minutos, durante los cuales los niños y el profesorado recorrerán tres espacios diferentes. A ella han asistido la Infanta Elena y el alcalde de la ciudad, Carlos Velázquez.

