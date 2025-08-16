0-1: Friaza ilusiona al CD Toledo, que ganó en Villacañas Se clasifica para la final del Trofeo de la Junta, donde se medirá al Socuéllamos en el Salto del Caballo

Una gran diana de Joselu Friaza le valió al CD Toledo para derrotar al CD Villacañas y clasificarse para la final del Trofeo de la Junta. Los verdes jugarán ante la UD Socuéllamos el próximo fin de semana en el Salto del Caballo ese partido decisivo con el premio de disputar la Copa Federación y, por qué no, soñar con jugar la Copa del Rey. Antes, el miércoles, el CD Toledo rendirá visita al Pozuelo en un nuevo amistoso.

El triunfo del equipo capitalino en Las Pirámides fue muy sufrido, sobre todo cuando en la segunda mitad del choque el equipo villacañero tuvo hasta tres ocasiones claras para empatar la contienda y forzar la tanda de penaltis.

En el minuto seis hubo un saque de banda en el ataque del Toledo que terminó con un remate de cabeza de Poveda a la red. Sin embargo, el colegiado anuló el gol por estimar falta previa en el salto del central sobre el capitán de los villacañeros, una decisión arbitral muy dudosa.

Avanzó el partido y corría ya el minuto 23 cuando una internada de Luna la concluyó con un pase sobre Friaza. El ariete hizo un buen control del balón y soltó un obús que batió la portería local para el 0-1. Gran diana del ariete sevillano. Pudo empatar el Villacañas en el 25 con un centro muy peligroso de Tete Vacas al que no llegó por muy poco Pablo Siles tras desvío apurado de Poveda.

Tras la reanudación, y con nueve cambios de golpe en las filas locales, el dominio villacañero fue casi por completo. De esta manera, Quereda, Collazo y Rubén Moreno rozaron la igualada. Por parte del Toledo, la única ocasión clara fue un gol anulado por fuera de juego claro de Luna en un saque directo de falta de Nanclares en el 54.

- CD Villacañas: Mike; Alvaraco, Toboso, Eneko Cuéllar, Quereda; Panocha, Lescano, Pablo Siles, Álvaro Gil; Chulvi y Tete Vacas. En el inicio de segunda parte entraron nueve nuevos jugadores: Ángel Pérez (portero), Mamadou, Guijarro, Collazo, Molina, Juancho, Carlos Jiménez, Luca Nalli y Rubén Moreno. Sólo jugaron todo el encuentro Quereda y Eneko Cuéllar.

- CD Toledo: Christian Gómez; Stevens (De la Rosa, m. 88), Brunet (Adrián López, m. 73), Poveda, Luna; Fran Gómez (Hornero, m. 88), Nanclares (Willy, m. 65), Nader, Gonzalo Saiz (Chupi, m. 73); Luis Molina (Luis Molina, m. 73) y Friaza (Neco, m. 65).

Árbitro: Miguel González del Campo. Delegación de Toledo. Amarilla a locales Lescano, Mamadou, Eneko Cuéllar y Rubén Moreno. Por parte visitante, a Neco, Fran Gómez, Brunet, Chupi, Moraleda y Nader.

Goles: 0-1, m. 23: Friaza.

Incidencias: partido de las semifinales del Trofeo de la Junta-Copa RFEF disputado en la tarde de este sábado en el campo municipal Las Pirámides-Toribio Santos ante unos 1.000 espectadores. Hubo dos pausas para la hidratación de jugadores y árbitros. El Toledo vistió con su segundo uniforme.