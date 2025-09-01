2-1: Fatídico descuento en Cádiz para al Albacete, que pagó caro un error de principiante Los manchegos siguen sin ganar tras otra jornada más en la que no fueron inferiores al rival

El Albacete Balompié se ve con un punto de nueve posibles tras tres jornadas y dice su entrenador, Alberto González, que «las sensaciones son muy buenas». Quizá peque de optimista, pero lo cierto es que los manchegos han podido ganar los tres partidos y que ayer, en Cádiz, no fueron ni mucho menos inferiores al rival. Sin embargo, ocurre que esto va de marcar goles y de no encajar, al 'Alba' ya le han metido nueve y alguno de ellos fruto de errores clamorosos como el definitivo 2-1 en el Nuevo Mirandilla, el Ramón Carranza de toda la vida de Dios.

Corría el minuto 92 y el marcador reflejaba un 1-1 que incluso se hacía corto para los visitantes. Pues bien, el ataque del Cádiz ganó un balón largo por arriba y el debutante Dani Bernabéu cometió un fallo propio de su edad juvenil -tiene 18 años-, sirviéndosela en bandeja de plata al georgiano Tabatadze, que definió a la perfección para dar la victoria a su equipo entre el delirio de una grada que casi no se lo creía. Poco después, rabiosos con la actuación arbitral, fueron expulsados Higinio Marín y el entrenador, Alberto González. Aprenderá Bernabéu de esta bienvenida aciaga al fútbol profesional.

Mucho antes, en el minuto ocho, un buen centro de Morci desde la izquierda, con su característica rosca, se la comió el defensa del Cádiz y Jefté la mandó a la cazuela. Sin embargo, el gol fue anulado, vía VAR, por manos del propio Jefté al controlar el balón. Sin grandes ocasiones, el Albacete no fue peor, pero se marchó perdiendo al descanso. La culpa la tuvo el uruguayo Brian Ocampo, que en la última jugada del primer acto recibió en el área, se la acomodó con la izquierda y y disparó con el exterior de la derecha directo a la escuadra. Una obra de arte de un futbolista al que no se puede dejar pensar.

Alberto González hizo dos cambios en el descanso: dentro Víctor Valverde y Dani Escriche; fuera Jogo y Jefté. Y logró el revulsivo que pretendía. En el 55 hubo una doble ocasión. Primero la tuvo Morci en el segundo palo, sacándola el meta Aznar con apuros, y después Riki en el rechace, salvándola un defensa tumbado en el césped.

Insistieron los visitantes y Antonio Puertas empató en el 59. La puso Morci, que es una de las estrellas del 'Alba', el balón tocó en el lateral del Cádiz y cayó con nieve para que Puertas se anticipase a su marca y ubicara, de cabeza, el momentáneo 1-1 en el electrónico. Y de ahí hasta el fatídico descuento no se vivieron emociones fuertes.

- Cádiz CF: Aznar; Iza (Obeng, m. 86), Kovacevic, Íker Recio, Climent; De la Rosa (Álex Fernándéz, m. 45+1), Diakité, Diarra, Brian Ocampo (Roger, m. 65); Suso (Caicedo, m. 65) y García Pascual (Tabatadze, m. 86).

- Albacete Balompié: Diego Mariño; Fran Gámez (Dani Bernabéu, m. 90), Javi Moreno, Javi Villar, Jogo (Víctor Valverde, m. 46); Antonio Puertas (Higinio, m. 78), Riki, Meléndez, Morci (Lazo, m. 90); Agus Medina y Jefté (Escriche, m. 46).

Árbitro: Miguel González Díaz. Amarillas a los locales De la Rosa, Kovacevic, Climent e Íker Recio. Por parte visitante, a Jefté, Puertas y Escriche. Espulsó con roja directa, ya en el descuento y después del 2-1 del Cádiz, a Higinio y Alberto González, entrenador del Albacete.

Goles: 1-0, m. 50: Brian Ocampo; 1-1, m. 59: Puertas; 2-1, m. 92: Tabatadze.

Incidencias: partido de la tercera jornada de Segunda división, disputado en el estadio Nueva Mirandilla.