Éxito solidario: la Carrera Contra la ELA de Fundación Eurocaja Rural recauda 103.400 euros

Más de 5.300 inscripciones y 103.400 euros recaudados en la lucha contra la ELA, en la última edición de la Carrera Solidaria de Fundación Eurocaja Rural. Esta cifra supone un nuevo récord, al haber contado con un respaldo popular masivo y ... el apoyo fundamental de patrocinadores, colaboradores, Administraciones Públicas y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. La recaudación obtenida será íntegramente donada a las ocho entidades beneficiarias de esta acción solidaria: Asociación Regional ELA CLM-Adelante, ADELA Madrid, ELA Castilla y León, ADELA Comunidad Valenciana, ELA Región de Murcia, ARAELA (Aragón), CanELA (Cantabria) y VencELA (La Rioja).

Las redes sociales también han jugado un papel relevante, así como la participación activa de rostros populares del ámbito de la cultura, la música, el deporte, el cine, la política o los medios de comunicación, quienes han compartido mensajes de apoyo y vistiendo la camiseta oficial de la carrera. La repercusión en redes sociales ha superado 1.700.000 impresiones.

Gracias también a la solidaridad de cientos de personas anónimas que han participado en el Dorsal Cero, en la acción 1foto=1euro y a los centros de educación y grupos sociales colaboradores en la iniciativa 100% solidarios. Ambas acciones, llevadas a cabo en redes sociales, finalizaron ayer 13 de octubre y su participación ha servido para alcanzar el importe final recaudado.

Esta iniciativa solidaria se ha convertido en referente a nivel nacional contra la ELA y cuenta con participantes procedentes de todos los puntos de la geografía española. Todos unidos por un mismo objetivo: impulsar la investigación y mejorar la calidad de vida de quienes padecen esta enfermedad y de sus familiares. Cada inscripción, cada donación, cada apoyo de entidades, empresas y administraciones ha sido imprescindible para el éxito de esta iniciativa.