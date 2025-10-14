Suscribete a
ABC Premium

Éxito solidario: la Carrera Contra la ELA de Fundación Eurocaja Rural recauda 103.400 euros

También ha habido un récord de participación con 5.300 inscripciones

Javier López Martín, presidente de Eurocaja Rural: «Esta carrera es una llamada a la esperanza»

Foto de familia del presidente de la Fundación Eurocaja Rural junto a asociaciones beneficiarias
Foto de familia del presidente de la Fundación Eurocaja Rural junto a asociaciones beneficiarias

ABC

Más de 5.300 inscripciones y 103.400 euros recaudados en la lucha contra la ELA, en la última edición de la Carrera Solidaria de Fundación Eurocaja Rural. Esta cifra supone un nuevo récord, al haber contado con un respaldo popular masivo y ... el apoyo fundamental de patrocinadores, colaboradores, Administraciones Públicas y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. La recaudación obtenida será íntegramente donada a las ocho entidades beneficiarias de esta acción solidaria: Asociación Regional ELA CLM-Adelante, ADELA Madrid, ELA Castilla y León, ADELA Comunidad Valenciana, ELA Región de Murcia, ARAELA (Aragón), CanELA (Cantabria) y VencELA (La Rioja).

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app