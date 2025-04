Once inicial del CF Talavera frente al filial del Getafe

1-2: Excelente victoria del Talavera, que ahora espera un pinchazo del Cacereño Asegura la tercera plaza en el campo del filial del Getafe, aún puede ser segundo y llegará en un buen momento al 'play off'

El CF Talavera se trajo una excelente victoria por 1-2 en su visita al filial del Getafe tras la disputa de un encuentro marcado por la igualdad extrema que hubo sobre el terreno de juego, sobre todo en el transcurso de la primera mitad. En el minuto 66 se adelantó en el marcador el equipo cerámico merced a una diana de Cambra al rematar sin parar un centro de Fran Rodríguez. En el 73 se retiró Parapar con una lesión que tiene mala pinta. El 0-2 llegó en el 80 como consecuencia de un centro de Nahuel que empujó bajo palos Pitu Doncel.

Por su parte, el Getafe B anotó su gol en la última jugada del partido y fue en propia meta de Isaiah. El Talavera aún puede ser segundo en la clasificación si gana el próximo domingo al Móstoles y el Cacereño pierde en su campo con el filial del Getafe. En el caso de que empate el Cacereño, el Talavera tendría que ganar por tres goles.

Illescas, 2-Unión Adarve, 1

El CD Illescas se despidió de su afición con una victoria por 2-1 ante el Unión Adarve, equipo ubicado en el barrio madrileño del Pilar y que con esta derrota desciende a Tercera RFEF como también lo ha hecho el equipo sagreño. Unos 1.000 espectadores presenciaron un encuentro que empezó mal para los intereses del equipo local, ya que en el minuto siete se adelantó en el marcador con gol de Álex Jiménez al transformar una pena máxima cometida por Poveda sobre Pepe Delgado. Pronto, en el 11, igualó la contienda el Illescas con un gran tiro raso y cruzado de Adrián Sardinero tras servicio al hueco de Pesca.

Mientras, el gol de la victoria para los locales llegó ya en el 80 al culminar con acierto David López una gran jugada personal. Pudo marcar antes el Illescas, pero el trallazo de Carlos Martín se topó con un poste y el consiguiente rechace no lo culminó con acierto More en boca de gol. El CD Illescas despedirá el campeonato visitando al Real Madrid C.

Conquense, 1-Real Madrid C, 1

La Balompédica Conquense certificó su permanencia matemática tras empatar a uno con el Real Madrid C en un partido disputado en 'La Fuensanta' ante unos 900 espectadores. Se adelantó en el marcador el equipo madridista en la primera jugada de la segunda parte tras un centro de Manu Márquez que remató sin parar Bruno a la red. La igualada llegó en el minuto 68, con un disparo de Bena Sina que rozó en el madridista Perera para acabar con el balón en la portería visitante. El Real Madrid C estuvo a punto de llevarse la victoria a través de un lanzamiento de falta lejano a cargo de Bruno que lamió la escuadra derecha de la portería blanquinegra.

El partido se caracterizó por la igualdad en el juego en el terreno de juego y las muy pocas ocasiones de gol fabricadas por ambas escuadras. En resumen, la Balompédica ha llevado a cabo una muy buena temporada que le ha conducido a salvarse con cierta suficiencia y eso que era un recién ascendido. En la última jornada jugará en el campo del Unión Sur Yaiza.

Móstoles, 4-Guadalajara, 2

El Deportivo Guadalajara cayó derrotado por 4-2 en su visita al Móstoles URJC tras la disputa de un partido muy entretenido en 'El Soto'. Lo más triste de la matinal no fue la derrota en sí, ya que los morados ya han ascendido a Primera RFEF, sino la grave lesión sufrida por el joven Palomeque tras una entrada de Ricoy en el minuto 40 del partido. En principio, Palomeque sufre rotura de peroné.

El 0-1 llegó en el minuto dos y fue obra de David Amigo a servicio de Unax. El ariete morado picó muy bien el balón ante la salida del portero local. Sin embargo, el equipo mostoleño reaccionó con gallardía y remontó el marcador con goles de Víctor y Castroviejo antes de que se cumpliera el primer cuarto de hora del encuentro. En la última jugada del primer tiempo empató el Dépor con un disparo diabólico de Unax desde el borde del área que llevó el balón a una escuadra. En la segunda parte, el equipo madrileño logró la victoria merced a sendos goles de De la Llave y Navarro en los minutos 50 y 90, respectivamente. El Guadalajara recibirá al Colonia Moscardó en la última jornada de una temporada que para los morados ha sido histórica.