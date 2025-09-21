España firma el quinto puesto mundial en el 4x100 femenino con la manchega Paula Sevilla como protagonista
El relevo español repite la posición de Oregón y se consolida en Tokio entre las potencias de la velocidad
El relevo español femenino, con la ciudadrealeña Paula Sevilla, hace historia y se mete en la final del 4x100 en el Mundial de Tokio
El relevo 4x100 femenino español volvió a brillar en los Campeonatos del Mundo de atletismo celebrados en Tokio (Japón). El cuarteto formado por Esperanza Cladera, Yaël Bestué, Paula Sevilla y Maribel Pérez concluyó en quinta posición al parar el crono en 42.47 segundos, el mismo puesto logrado hace tres años en Oregón (Estados Unidos) aunque lejos del récord nacional (a 0.36).
Las españolas partieron por la calle 7 en una final disputada bajo una ligera lluvia que humedeció el tartán, saliendo con la quinta mejor marca de las participantes. Cladera abrió la posta con un parcial de 11.52, seguida de Bestué con 10.01. La solanera Paula Sevilla mantuvo el nivel con un registro de 10.40, antes de entregar el testigo a Pérez, que cerró en 10.52 pese a algún problema en la transmisión del testigo.
Por delante, la victoria fue para Estados Unidos, seguida de Jamaica, Alemania y Gran Bretaña, dejando a España en quinta posición pero consolidada como uno de los equipos más sólidos del panorama internacional.
Lejos de considerarse un traspié, el resultado reafirma la progresión de las velocistas españolas, gracias, entre otras, a la solanera Paula Sevilla, que se ha convertido por méritos propios en uno de los grandes nombres del atletismo de Castilla-La Mancha.
