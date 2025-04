1-1: Empate insuficiente para los objetivos de Talavera e Illescas

Con empate a un gol finalizó el derbi provincial entre el CF Talavera y el CD Illescas de Segunda RFEF disputado en la tarde de este sábado y que se puede considerar como resultado más o menos justo por lo presenciado sobre el césped de El Prado. Dominó más el equipo cerámico en la primera mitad y fue en ese período en el que se puso con ventaja en el marcador con un gol de Cambra. Tras la reanudación, el CD Illescas reaccionó con la entrada de Pesca y con un centro suyo llegó el empate logrado por More. Este punto le vale de poco al Talavera ya que se le puede escapar la segunda plaza de la clasificación en beneficio del CP Cacereño, mientras que para el conjunto sagreño todo lo que no sea sumar de tres no le va a permitir salir de los puestos de descenso a Tercera RFEF en los que se encuentra a falta de cuatro jornadas para el final del campeonato.

Tras una primera media de más dominio talaverano llegó el 1-0 como consecuencia de una combinación del ataque blanquiazul con pase final de Parapar que llevó el balón a la red Cambra con un disparo por bajo. Cinco minutos más tarde se produjo la lesión de Borona, que parece grave, y que fue sustituido por Yaocuba, un juvenil que debutaba así con los sagreños.

Tras la reanudación, la entrada de Pesca le dio más profundidad al ataque del Illescas. Fruto de ello llegó el empate en el minuto 55 a raíz de un centro la lateral del propio Pesca que remató en el segundo palo More con un buen tiro por alto. En el minuto 79 llegó un violento y fortuito choque entre Joel Jiménez y Yacouba del que salió más perjudicado el meta local, de hecho, tuvo que ser sustituido minutos más tarde por Samu. El CF Talavera jugará en la próxima jornada en el campo del CD Coria, mientras que el CD Illescas recibirá al CP Cacereño.

Ficha técnica

CF Talavera: Joel Jiménez (Samu, m. 87); Fran Rodríguez (Arauz, m. 64), Farrando, Molina, Paredes; Parapar, Luis Sánchez, Tass (Solano, m. 64), Nahuel Arroyo; José Cambra y Edu Gallardo (Aceituno, m. 87).

CD Illescas: Christian Gómez; Aníbal, Fer (Quintana, m. 60), Poveda, Jorge; More, Cheki (Óscar, m. 78), Marcos Martín, Carlos Martín (Javi Robles, m. 46); Borona (Yacouba, m. 41) y Javi Gómez (Pesca, m. 46).

Árbitro: Muñoz García. Comité extremeño. Amarilla a los locales Fran Rodríguez, Poveda y Luis Sánchez. Por parte visitante, a Marcos Martín y Quintana.

Goles: 1-0, m. 33: José Cambra; 1-1, m. 55: More.

Incidencias: Partido de la jornada 30 del Grupo V de Segunda RFEF disputado en el municipal El Prado ante 1.566 espectadores (cifra oficial). Se guardó un minuto de silencio en memoria del padre de Ángel Bernabé, quien fuera jugador y entrenador del CF Talavera.

Celebración de la victoria de los jugadores del Guadalajara Mariano Viejo El Guadalajara roza ya el ascenso Por lo que al Deportivo Guadalajara se refiere, roza ya casi con las dos manos el ascenso a Primera RFEF después de imponerse por 2-0 al CD Coria y tras la disputa de un partido celebrado en el Pedro Escartín ante 5.428 espectadores (cifra oficial). Si el CP Cacereño no derrota este domingo (12.00 horas, por CMM Play y se podrá ver en pantalla gigante en el Pedro Escartín) a la Balompédica Conquense, el Deportivo cantará un alirón anticipado. Con goles de Darío y Ablanque en los minutos 12 y 85, respectivamente, los morados se impusieron a un correoso CD Coria. El partido tuvo un inicio muy emocionante al recordar la figura de Francisco Javier Gómez, el que fuera socio y fundador de la populosa peña «Zorra Alkarreña». También se dedicó este partido a la cantera del Deportivo Guadalajara. El 1-0 llegó en el minuto 12 como consecuencia de un violento disparo de Darío desde la frontal del área que desvió hacia su propio marco el defensa Bragado en su intento de despeje. El 2-0 definitivo vino con un remate de cabeza de Ablanque a la salida de una falta lejana para el Deportivo.