Empate del Conquense y derrotas del Socuéllamos y del Quintanar del Rey

La cuarta jornada del Grupo V dio estos marcadores para los tres equipos de la región en liza: UD Socuéllamos, 1-Orihuela CF, 2, CD Tenerife B, 1-Balompédica Conquense, 1 y AD Navalcarnero, 1-CD Quintanar del Rey, 0. La UD Socuéllamos sigue si conocer la victoria en lo que va de campeonato tras perder en la matinal de este domingo por 1-2 en el 'Paquito Giménez' ante el Orihuela CF, una derrota que ubica al equipo socuellamino en la cola de la clasificación con un solo punto en su haber. Los goles del equipo alicantino fueron obra de Monterde y Solsona en los minutos 63 y 75, respectivamente. Por parte azulona anotó Sergio Pérez en el minuto 71.

Por lo que a la Balompédica Conquense se refiere, se trajo un sabroso empate de su visita matinal al filial del CD Tenerife, una igualada que le permite salir de la zona del descenso de la clasificación. El conjunto balompédico se adelantó en el marcador en el minuto 58 por medio de Bittor Isuskitza, pero igualaron los canarios con una diana de Dylan en el minuto 88, un gol en el que el meta Dani Atanes no estuvo muy acertado.

Finalmente, el CD Quintanar del Rey cayó por 1-0 en su desplazamiento a Navalcarnero y tras la disputa de un partido en horario de tarde. El gol de la victoria para el equipo madrileño fue obra de Chus Villar tras saque de falta lanzada por Mario en el minuto 66. El equipo quintanareño aguantó bien durante una hora de juego, con una ocasión de gol para Antonio Fernández, pero en la recta final fue superado por el 'Naval'.

Otros marcadores del Polideportivo

FÚTBOL

Tercera RFEF: Cazalegas, 1-Guadalajara B, 2, Atlético Albacete, 0-Villarrubia, 0; Villarrobledo, 0-Tarancón, 3; Huracán de Balazote, 5-Sonseca, 2; y La Solana, 0-Azuqueca, 0.

Primera Federación femenina: Real Betis, 1-Alba Fundación, 1

Segunda Federación femenina: Dinamo de Guadalajara, 2-Fundación Rayo Vallecano, 0

División de Honor Juvenil: Albacete Balompié, 1-Jove Español San Vicente, 0 y CD Castellón, 8-CF Talavera, 1

FÚTBOL SALA

Primera división: Noia, 3-Valdepeñas, 1 y Manzanares, 2-Palma Futsal, 2

Primera división femenina: FS Castro, 7-Chiloeches, 1

Segunda división femenina: Albacete, 2-Salesianos de Puertollano, 3, Azuqueca, 2-Granada, 6 y Almagro, 2-Leganés, 4

Segunda B masculina: Moral, 1-Torrejón, 1, El Álamo, 1-Talavera, 4, Bargas, 8-Cobisa, 5, Albacete, 6-Grupo Bolaños, 5 y Alcorcón, 8-Vivocuenca, 2.