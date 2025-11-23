Suscribete a
Eco Rallye Castilla-La Mancha entrega el premio 'Alma Manchega' al equipo del Hospital Nacional de Parapléjicos

El piloto Iván Díaz, expaciente y el doctor en Rehabilitación Francisco Gutiérrez, séptimos en la categoría eléctricos 100%, han sido galardonados por su espíritu inclusivo y social

ABC

ABC

Toledo

El Eco Rallye Castilla-La Mancha – Ciudad de Toledo 2025, con la colaboración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y la concejalía de Promoción Económica y Empleo del Ayuntamiento de Toledo, ha cerrado este domingo su edición más competitiva y sostenible ... con la ceremonia de entrega de premios celebrada en la emblemática Puerta de Bisagra de Toledo.

