Eco Rallye Castilla-La Mancha arranca su ceremonia oficial de salida reuniendo a los campeones de España

Pérez-Aicart, Ángel Santos y Laura Aparicio encabezan una edición que reúne a equipos como Speedlane, los vehículos de medios de Más que Coches (Telecinco) y Estadio Boosters o los albacetenses Adrián Hernández y María José Díaz

Toledo, Tembleque y Consuegra acogen este fin de semana una prueba del Eco Rallye, puntuable para la Copa de España de Energías Alternativas

La plaza del Conde ha acogido este viernes por la tarde la inauguración oficial del Eco Rallye Castilla-La Mancha- Ciudad de Toledo 2025
La plaza del Conde, junto al Palacio de Fuensalida, ha acogido este viernes por la tarde la inauguración oficial del Eco Rallye Castilla-La Mancha – Ciudad de Toledo 2025, una edición marcada por su alta competitividad y por un destacado despliegue de luz ... y sonido. La presentación ha servido como antesala de la gran fiesta de la movilidad eficiente y responsable que se disputará este sábado en un recorrido de casi 300 kilómetros por la provincia y la Ciudad Imperial.

