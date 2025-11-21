Eco Rallye Castilla-La Mancha arranca su ceremonia oficial de salida reuniendo a los campeones de España

La plaza del Conde, junto al Palacio de Fuensalida, ha acogido este viernes por la tarde la inauguración oficial del Eco Rallye Castilla-La Mancha – Ciudad de Toledo 2025, una edición marcada por su alta competitividad y por un destacado despliegue de luz ... y sonido. La presentación ha servido como antesala de la gran fiesta de la movilidad eficiente y responsable que se disputará este sábado en un recorrido de casi 300 kilómetros por la provincia y la Ciudad Imperial.

La prueba, organizada por Pitlane Network y con la inspección de la Real Federación Española de Automovilismo (RFEDA) para obtener en 2026 la puntuabilidad en el Campeonato de España de Energías Alternativas, se consolida como una de las citas clave del calendario al acoger en Toledo la resolución definitiva de la Copa Kobe Eco 2025. Una carrera que puntuará, no la velocidad, sino la regularidad, precisión y consumo energético con vehículos eléctricos, híbridos e híbridos enchufables.

La ceremonia de salida ha contado con la presencia de los actuales campeones de España en las tres categorías -José Manuel Pérez-Aicart (eléctricos), Ángel Santos (híbridos enchufables) y Laura Aparicio (híbridos)-, quienes han participado junto a dos pilotos muy especiales para la ciudad: la vicealcaldesa de Toledo, Inés Cañizares, y el concejal de Promoción Económica y Empleo, Juan Marín. Todos ellos han realizado un recorrido neutralizado por el Casco Histórico tras el banderazo de salida y participarán también en la prueba del sábado como piloto y copiloto, respectivamente.

La vicealcaldesa, Inés Cañizares, y el concejal de Promoción Económica y Empleo, Juan Marín, se ha convertido en pilotos de rallies por una tarde

El CEO de Pitlane Network y director del evento, Pedro Fermín Flores, ha subrayado la trascendencia de la cita durante la ceremonia oficial: «Aquí, en Toledo, empieza hoy una prueba que se ha creado únicamente pensando en la esencia de Castilla La Mancha, su cultura, su tradición y por supuesto su mirada al futuro. Un rallye para todos que va a seguir dando muchas sorpresas».

La edición de 2025 introduce también un elemento novedoso: la presencia activa de los medios de comunicación dentro del propio recorrido. Dos vehículos asumirán este papel por su relevancia audiovisual: el Inster 3, del equipo de Más que Coches (Telecinco), y el Hyundai Santa Fe, pilotado por Ramiro Mansanet, de la agencia Estadio Boosters.

Laura Paricio, campeona de España en la categoría de híbridos, y Pedro Fermín Flores, organizador del Ecorral

El Eco Rallye Castilla-La Mancha refuerza, además, la identidad de la región al integrar en su itinerario municipios emblemáticos como Tembleque, Consuegra y Toledo, cuyo patrimonio y paisaje enriquecen la proyección del evento.

Concebido como una competición que aúna deporte, territorio y movilidad responsable, el rallye —con Hyundai España como coche oficial— contribuye a consolidar una imagen moderna y sostenible de Castilla-La Mancha. La competición concluirá el domingo con la ceremonia de entrega de premios en la Puerta de Bisagra, prevista para las 13:00 horas, y que contará con presencia institucional.