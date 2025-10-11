2-0: Dos goles de Friaza dan un cómodo triunfo a un Toledo ante un Huracán solo voluntarioso

El CD Toledo se impuso con una cierta comodidad por 2-0 al Huracán de Balazote tras la disputa de un partido en el que la escuadra verde fue superior a su rival, sobre todo, cuando ya en los últimos compases de la ... primera mitad del encuentro. En esos momentos previos para irse al vestuario, Friaza situó el 1-0 en el marcador. Para dejar ya casi resuelta la batalla, en los inicios de la segunda parte llegó el 2-0 con un nuevo gol de Friaza, una diana que resultó hasta cómica en su realización.

Dominio del Toledo en los primeros compases del partido con una opción de marcar para Sergio Nanclares cuando se cumplía el primer cuarto de hora. El disparo del centrocampista madrileño se marchó alto por muy poco.

Cinco minutos más tarde hubo un gran susto para la parroquia local en una jugada ofensiva de los visitantes a cargo de Adri Picazo que salvó con muchos apuros Nanclares mediante un cruce que llevó el esférico a saque de esquina. Entre medio, dos remates de cabeza de Friaza salieron desviados.

Dominaba el equipo toledano y se pudo adelantar en el minuto 38 cuando De la Rosa se encontró con un balón en el borde del área desde donde soltó un buen tiro que no encontró potería por escasos centímetros. Y ya en casi en la última jugada de la primera mitad llegó un centro lateral desde la izquierda que remató muy bien de cabeza Joselu Friaza. A la tercera fue la vencida para el ariete sevillano.

Tras la reanudación, minuto 48, un balón en largo sobre Friaza lo despejó Vitolo con la mala suerte para el meta visitante que su despeje tropezó en la espada del ariete de los verdes. El balón tomó el camino de la red para poner el 2-0 en el marcador, un gol que se puede considerar como cómico.

A partir de aquí hasta el final de la contienda, el Toledo contemporizó con el 2-0 pensando ya en los próximos compromisos coperos ante Orihuela CF y Sevilla FC. Por su parte, el Huracán mostró mucha voluntad sobre el terreno de juego, no exento de fútbol técnico, pero la defensa de los verdes impidió cualquier susto para su portería.

El próximo partido del campeonato del CD Toledo será el domingo, día 19, visitando al Cazalegas CF (12.00 horas). Antes, el próximo miércoles, el equipo de la camiseta verde recibirá en el Salto del Caballo (20.00 horas, por CMM Play) al Orihuela CF, en una eliminatoria a partido único valedero para las semifinales de la Copa Federación Española de Fútbol. La otra semifinal será Atlétic Lleida-Ourense CF (19.00 horas)

Ficha del partido

CD Toledo: Christian Gómez; De la Rosa, Brunet, Nader, Luna (Adrián Jesús, m. 88); Willy (Barroso, m. 65), Nanclares (Meneses, m. 80), Narbona, Gonzalo Saiz; Friaza (Chupi, m. 80) y Neco (Kike Peña, m. 65)

Huracán de Balazote: Vitolo; Pablo García (Gaspar Panadero, m. 82) , Perona, Kevin Sanz, Víctor Leal; Chimpún (Eloy, m. 63), Chato (Fran, m. 77), Santiso, Dani Leal (Rafa Gea, m. 63); Marcos Moreno y Adri Picazo (Bolo, m. 63)

Árbitro: Pardos Matamoros. Delegación de Guadalajara. Amarilla a local Nader. a

Goles: 1-0, m. 42: Friaza; 2-0, m. 48: Friaza

Incidencias: Partido de la sexta jornada del Grupo XVIII de Tercera RFEF disputado en horario de tarde en el Salto del Caballo ante unos 2.200 espectadores. Tarde ya otoñal con 23 grados de temperatura al inicio del encuentro.