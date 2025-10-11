Suscribete a
2-0: Dos goles de Friaza dan un cómodo triunfo a un Toledo ante un Huracán solo voluntarioso

El conjunto verde fue superior al Huracán de Balazote en un partido dominado de principio a fin y ya piensa en el duelo copero frente al Orihuela CF

B. Cervantes

Toledo

El CD Toledo se impuso con una cierta comodidad por 2-0 al Huracán de Balazote tras la disputa de un partido en el que la escuadra verde fue superior a su rival, sobre todo, cuando ya en los últimos compases de la ... primera mitad del encuentro. En esos momentos previos para irse al vestuario, Friaza situó el 1-0 en el marcador. Para dejar ya casi resuelta la batalla, en los inicios de la segunda parte llegó el 2-0 con un nuevo gol de Friaza, una diana que resultó hasta cómica en su realización.

