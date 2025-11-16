Derrotas del Guadalajara y Talavera que les conducen a las plazas de descenso

Tarde de domingo agria la vivida por los dos equipos de la región que compiten en Primera RFEF. De esta manera, tanto Deportivo Guadalajara como CF Talavera cayeron derrotados en sus respectivos partidos que eran valederos para la jornada número 12 de la tercera ... categoría del fútbol español y que les conducen ya plazas de descenso. Si bien, la clasificación está muy igualada en la zona baja de la tabla en cuanto a puntaje se refiere, por lo que la situación de ambos clubes no es de extrema gravedad hasta el momento.

El Deportivo Guadalajara cayó por 3-0 en su visita al Ourense tras la disputa de un partido en el histórico recinto de O'Couto que quedó marcado por 1-0 anotado ya en tiempo de prolongación de la primera mitad y mediante un evitable penalti cometido por Cera y que transformó en gol Castillo.

En la segunda mitad apretó el 'Dépor', pero no concretó en gol algunas situaciones de peligro ante el marco del equipo gallego. No anda bien el equipo alcarreño en los últimos partidos del campeonato, sin duda. Por su parte, el Ourense sentenció la batalla con dos dianas logradas ya en los minutos 70 y 74 por Castillo y Ouhdadi , respectivamente.

El próximo partido para la escuadra morada será el del sábado que viene (18.30 horas) en el Pedro Escartín donde recibirá al filial del Athletic Club de Bilbao.

Derrota en casa del Talavera

Por su parte, el CF Talavera perdió por 0-1 ante el Unionistas de Salamanca en un partido con 4.002 espectadores en las gradas del municipal El Prado, unos 300 de ellos seguidores del equipo charro. Una diana muy temprana, minuto 5, lograda por Gastón en un cómodo remate de cabeza fue la que a la postre decidió una batalla en la que el Talavera mereció al menos un empate.

De hecho, los cerámicos pudieron lograr la igualada en los primeros compases de la segunda mitad del encuentro en una acción en la que Pitu Doncel fue objeto de una entrada que pareció un penalti claro. Sin embargo, María Eugenia Gil Soriano, árbitra extremeña adscrita al Comité gallego, no consideró la acción como merecedora de pena máxima tras haberla revisado en el VAR de esta Primera RFEF.

Los minutos finales del partido fueron de dominio abrumador de los blanquiazules, pero sin el premio de un gol, sobre todo, en una acción del revulsivo Ayllón que anuló el meta del Unionistas. El CF Talavera visitará el próximo domingo al Zamora (16.00 horas, por CMM Play).