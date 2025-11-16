Suscribete a
Derrotas del Guadalajara y Talavera que les conducen a las plazas de descenso

El 'Depor' cayó por 3-0 en su visita al Ourense mientras que el CF Talavera perdió por 0-1 ante el Unionistas de Salamanca en un partido con 4.002 espectadores en las gradas del municipal El Prado

4-3: El Talavera se deja remontar un 0-3 en Vigo tras una segunda parte caótica

El Talavera lo intentó hasta la extenuación pero salió derrotado del municipal El Prado
El Talavera lo intentó hasta la extenuación pero salió derrotado del municipal El Prado

B. Cervantes

Toledo

Tarde de domingo agria la vivida por los dos equipos de la región que compiten en Primera RFEF. De esta manera, tanto Deportivo Guadalajara como CF Talavera cayeron derrotados en sus respectivos partidos que eran valederos para la jornada número 12 de la tercera ... categoría del fútbol español y que les conducen ya plazas de descenso. Si bien, la clasificación está muy igualada en la zona baja de la tabla en cuanto a puntaje se refiere, por lo que la situación de ambos clubes no es de extrema gravedad hasta el momento.

