Derrota casera del Conquense y empates del Socuéllamos y del Quintanar del Rey

Este fin de semana se levantó el telón para la Segunda RFEF, cuarta categoría del fútbol español, con la participación de tres equipos castellanomanchegos en liza.

Por un lado, la UB Conquense cayó en La Fuensanta por 0-1 ante el Rayo Majadahonda después de un gol anotado por Javi Martín en el minuto 77 de un partido con mejores opciones de gol por parte del equipo majariego que el meta Atanes impidió con sus acertadas intervenciones.

Aún así, la Balompédica pudo empatar la contienda en la última jugada del encuentro cuando un remate de cabeza de Nacho Ruiz salió desviado por muy poco.

En los prolegómenos del partido se le entregó una placa conmemorativa a Héctor Rubio, ex jugador y capitán del Conquense.

Se guardó un minuto de silencio por el fallecimiento con 100 años de edad del artista conquense Gustavo Torner. En el palco estuvo el vicepresidente primero de la Junta, José Luis Martínez Guijarro junto al alcalde de Cuenca, Darío Dolz.

Por su parte, la UD Socuéllamos se trajo un buen empate de su desplazamiento a Elche donde se midió con el Ilicitano. Se adelantaron en el marcador los visitantes por medio de una gran volea de Miguel Serrano cuando se rozaba ya el descanso.

En la segunda mitad, minuto 70, se le anuló un gol por fuera de juego al local Walid. A este mismo futbolista se le premió con un penalti dudoso por falta de Sergio Pérez en el minuto 70. Desde el punto fatídico no erró su lanzamiento Choco para establecer la igualada.

Por último, y ya en horario de tarde, el CD Quintanar del Rey empató a cero goles en el San Marcos ante el Intercity. El partido fue de dominio repartido y que se pudo decantar para cualquiera de las dos escuadras, sobre todo al final de la contienda. De esta manera, los porteros Mackay y Kike Bartual salvaron el gol en remates muy peligrosos de Christian Herrera y Navarro, respectivamente.

