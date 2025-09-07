0-1: El Deportivo Guadalajara logra una épica victoria en Vigo con un gol de Ablanque

El Deportivo Guadalajara consiguió una épica y agónica victoria en su desplazamiento a Vigo para enfrentarse al filial del Celta.

Una diana de Javi Ablanque en el minuto 82 le valió a la escuadra morada para llevarse los tres puntos de Barreiros tras la disputa de un encuentro de mucha tensión y con horario de comienzo de las dos de la tarde de este domingo.

En la primera mitad del encuentro lo pasó mal el Deportivo ya el que el Celta Fortuna tuvo dos claras ocasiones de gol para adelantarse en el marcador. De esta manera, Arcos y Hugo González rondaron el 1-0 en los minutos 20 y 25, respectivamente, con dos tiros que salieron muy cerca del marco visitante.

Tras la reanudación, hubo un penalti favorable a los olívicos por presunta falta de Julio Martínez sobre Gavián, pero el VAR corrigió la decisión inicial del árbitro y la jugada quedó sin sanción cuando se iba a la hora de juego.

Ya en el minuto 72 se le anuló desde el VAR un gol a los vigueses anotado por Luis Bilbao por falta previa de Burcio sobre Tavares.

El partido iba para el 0-0 cuando en minuto 82 Unax puso un centro con música desde la izquierda y el gran capitán de los morados, Javi Ablanque, conectó un gran remate de cabeza para llevar el balón a la red.

Aún hubo tiempo para un segundo gol para el Deportivo logrado por Salifo Caropitche en el descuento, pero fue anulado por fuera de juego previo.

Ficha del partido

Celta de Vigo B: Coke; Gavián (Barreiros, m. 91), Anxo, Meixús, Joel López; Capdevila (De la Iglesia, m. 75), Burcio (Milla, m. 91), Arcos, Hugo González; Óscar Marcos (Luis Bilbao, m. 75) y Álvaro (Somuah, m. 62)

Deportivo Guadalajara: Zarco; Cera (Gallardo, m. 91), Ablanque, Casado, Julio Martínez; Neskes (Pablo Muñoz, m. 62), Tavares (Toño Calvo, m. 91), Pablo Rojo, Alberto Gil (Salifo Caropitche, m. 62); Borja Díaz (Unax, m. 75) y Cañizo

Árbitro: Alemán Pérez. Comité de Las Palmas. Amarilla a los locales Capdevila, Hugo González y Joel López. Por parte visitante, a Julio Martínez y a Cañizo (dos, expulsado en el m. 84)

Gol: 0-1, m. 88: Ablanque

Incidencias: Partido de la segunda jornada del Grupo I de Primera RFEF disputado en la Ciudad Deportiva de Barreiros en Vigo ante unos 600 espectadores.

