Suscribete a
ABC Premium

1-0: El Deportivo Guadalajara avanza ronda en la Copa del Rey tras dejar en la cuneta al Ceuta

Un gol de Cañizo al borde del descanso encendió el entusiasmo en el Escartín. Pasa a por vez primera a los dieciseisavos de final de la Copa donde se medirá con un primera división

1-1: Buen empate del Deportivo Guadalajara en Pontevedra

El Deportivo Guadalajara sigue vivo en la Copa del Rey y prolonga un sueño que ya empieza a tomar dimensión histórica para la afición morada
El Deportivo Guadalajara sigue vivo en la Copa del Rey y prolonga un sueño que ya empieza a tomar dimensión histórica para la afición morada CD Guadalajara

B. Cervantes

Toledo

El Deportivo Guadalajara sigue vivo en la Copa del Rey y prolonga un sueño que ya empieza a tomar dimensión histórica para la afición morada. El Pedro Escartín volvió a presentarse como un escenario grande, arropando a un equipo que se ha empeñado en ... derribar límites y desafiar categorías. Y fue en una noche fría, pero cargada de ilusión, cuando el conjunto alcarreño dio otro paso adelante.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app