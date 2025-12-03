1-0: El Deportivo Guadalajara avanza ronda en la Copa del Rey tras dejar en la cuneta al Ceuta

El Deportivo Guadalajara sigue vivo en la Copa del Rey y prolonga un sueño que ya empieza a tomar dimensión histórica para la afición morada. El Pedro Escartín volvió a presentarse como un escenario grande, arropando a un equipo que se ha empeñado en ... derribar límites y desafiar categorías. Y fue en una noche fría, pero cargada de ilusión, cuando el conjunto alcarreño dio otro paso adelante.

El Depor selló su histórico pase de ronda en el minuto 44, cuando una combinación entre Samu Mayo y Javi Ablanque terminó en el zurdazo de Cañizo que desató la locura en el Pedro Escartín. Fue un gol que encendió el entusiasmo en las gradas del histórico recinto alcarreño.

El Deportivo aguantó el 1-0 hasta el final del partido, lo que le permitió avanzar de ronda y alcanzar por primera vez en su historia los dieciseisavos de final de un torneo copero. En el próximo sorteo, al equipo morado le pueden tocar el Real Madrid, FC Barcelona, Atlético de Madrid o Athletic Club, los cuatro conjuntos que disputarán la próxima Supercopa de España.

El Deportivo Guadalajara fue mejor que su rival, un equipo de Segunda división, en la primera mitad del encuentro, lo que derivó en dos ocasiones de gol. En la primera, Pablo Muñoz estuvo a punto de firmar el 1-0. En la segunda llegó la diana del ariete cántabro Alejandro Cañizo.

En la segunda parte, la escuadra caballa apretó de lo lindo en busca del empate y estuvo a punto de lograrlo con un tiro de Almenara que se estrelló en el larguero de la meta defendida por Vicente en el minuto 53. Los momentos finales fueron de agobio por parte de los ceutíes, pero la defensa morada, liderada por Javi Ablanque, aguantó bien el decisivo 1-0.

Ficha del partido

Deportivo Guadalajara: Vicente; Samu Mayo (Neskes, m. 88), Ablanque, Rojo, Casado, Víctor; Pablo Muñoz (Cera, m. 65), Borja Díaz, Toño Calvo (Tavares, m. 80); Cañizo (David Amigo, m. 65) y Manu Ramírez (Salifo, m. 65).

AD Ceuta: Pedro López; Almenara, Capa, Yago, Redru; Christian, Andy (Koné, m. 60), Kuki Salazar (Marcos, m. 60), Bodiger (Anuar, m. 76); Juanto Ortuño (Obeng, m. 76) y Manu Vallejo (Konrad, m. 60).

Árbitro: Fuentes Molina (Comité Valenciano). No hubo tarjetas amarillas ni rojas.

Gol: 1-0, m. 44: Cañizo.

Incidencias: Partido de los treintaidosavos de final de la Copa del Rey disputado en una fría noche de martes en el Pedro Escartín ante 3.256 espectadores (cifra oficial).